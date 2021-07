Afrique du Sud : livraison des premiers vaccins anti-covid "made in South Africa"

La firme pharmaceutique sud-africaine Aspen, en charge du conditionnement du vaccin Johnson & Johnson en Afrique du Sud, a annoncé lundi la livraison de son premier lot de vaccins fabriqués localement. Aspen "est heureux de confirmer que la première livraison à l’Afrique du Sud du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson" sera effectuée lundi, a indiqué l’entreprise dans un communiqué, sans préciser la quantité de vaccins livrés. Aspen a qualifié cette livraison de "jalon important" dans l’histoire de l’Afrique du Sud et de l’Afrique en général car, "ce sont les premiers vaccins Covid-19 produits sur le continent africain, par une firme africaine pour des patients africains".

Aspen produit ses vaccins dans son usine de Gqeberha (ex Port Elizabeth), dans le sud du pays.

L’Afrique du Sud a récemment accéléré son programme de vaccinations, avec 6,3 millions d’injections effectuées et 10% de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin. Limitée dans un premier temps aux plus de 35 ans, la vaccination sera ouverte à partir du 1er septembre à tous les plus de 18 ans. La semaine dernière, BioNTech et Pfizer ont conlu un accord avec le sud-africain Biovac pour la production de vaccins Covid-19 au Cap.