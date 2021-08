Afghanistan : à quoi est-ce que va servir la session extraordinaire au Parlement britannique ?

Le 28 juillet, des militaires à la retraite avaient envoyé une lettre ouverte au gouvernement pour lui faire part de leurs inquiétudes quant à la situation des interprètes dans la région. En réponse, Priti Patel, la ministre de l’Intérieur, et le ministre de la Défense ont rappelé qu’ils s’étaient engagés à faire venir au Royaume-Uni plus rapidement les personnes les plus à risque. Mais malgré ces alertes, le gouvernement a été pris de court ce week-end quand les talibans se sont rapprochés de Kaboul.

Ce manque de réactivité est lié à plusieurs facteurs. D’abord, le Premier ministre, comme Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, étaient en vacances, ce qui leur a valu beaucoup de critiques en raison de l’implication de la Grande Bretagne sur le dossier.

Pour rappel, les forces britanniques ont rejoint l’action militaire dirigée par les États-Unis en Afghanistan dès le mois d’octobre 2001. C’était les camps d’entraînement d’Al-Qaïda et le régime taliban qui étaient visés à ce moment-là. Durant ces 20 années, des liens forts se sont tissés comme le souligne Tom Tugendhat, le président de la commission des Affaires étrangères du Parlement.

"Ce sont des personnes aux côtés de qui moi-même et beaucoup d’autres soldats britanniques avons servi. J’ai vécu en Afghanistan durant quatre années et ces gens ont montré un énorme courage à se tenir debout et combattre à nos côtés. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des frères et des sœurs, et de voir cette destruction, cela me brise vraiment le cœur. Mais en partant, nous les avons privés de leur puissance de combat et les avons convaincus qu’il n’y avait pas de lendemain", affirme-t-il.

Tom Tugendhat a ensuite qualifié la décision de retirer les troupes britanniques d’Afghanistan comme le plus grand désastre de la politique étrangère britannique depuis la crise de Suez en 1956. Pour de nombreux députés et lords, qui comptent parmi leurs rangs des militaires à la retraite, le Royaume-Uni a un devoir moral vis-à-vis de l’Afghanistan et il est impensable de laisser les Afghans à l’abandon.