Affluence prévue à Zaventem pour les vacances de Carnaval: près de 650.000 passagers attendus

Brussels Airport s'apprête à accueillir près de 650.000 passagers durant les vacances de Carnaval, soit du vendredi 21 février au dimanche 1er mars inclus, annonce l'aéroport mardi dans un communiqué.

Le premier vendredi sera la journée la plus chargée, avec pas moins de 74.000 passagers qui s'y croiseront, dont 40.000 uniquement au départ; des chiffres comparables à 2019, selon Brussels Airport. Une "Family Lane", ligne du contrôle de sécurité pour les familles, sera pour l'occasion mise en place dès le mercredi 19 février. Des masques et des crayons seront distribués pour distraire les enfants.

"Cette année, comme tout au long de l'année, les court-courriers ont la cote, puisque Madrid, Barcelone, Rome, Lisbonne et Genève occupent le top 5", précise encore l'aéroport. "Du côté des destinations plus lointaines, Dubaï occupe la tête (7e sur l'ensemble des destinations), loin devant Moscou, Doha et New York. Ce sont donc les destinations européennes qui sont fortement prisées durant ces vacances de Carnaval."

Brussels Airport accueille annuellement 26,4 millions de passagers et figure ainsi parmi les aéroports les plus importants d'Europe.