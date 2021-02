Affluence à la Côte : le retour en train des touristes d'un jour se "passe bien"

Des agents de sécurité sont par ailleurs déployés dans les gares pour répartir le plus possible les passagers lorsqu’il y a trop de monde.

Pour tout le week-end, la SNCB a prévu 10 trains en stand-by en plusieurs endroits stratégiques. Ceux-ci peuvent être mobilisés rapidement en cas de forte affluence. La SNCB est également en contact avec les polices locale et fédérale.

L’affluence ne concernait pas uniquement la Côte, mais aussi Anvers et l’Ardenne.

Encore une belle journée dimanche

En soirée et durant la nuit, quelques nuages feront leur apparition et le mercure descendra à 1 ou 2 degrés dans certaines vallées d’Ardenne et 8 à 9 degrés en plaine.

Dimanche, les champs de nuages élevés se retireront vers l’ouest durant la journée pour laisser la place au soleil et à des températures comprises entre 12 degrés sur les hauteurs ardennaises et 17 degrés en Campine.