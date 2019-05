Affaire Vincent Lambert: arrêt ou non des traitements? L'Etat français va en cassation

Depuis la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de leur fils de 42 ans, Viviane et Pierre Lambert demandent à nouveau le transfert dans un centre spécialisé de Vincent, ancien infirmier psychiatrique victime d'un accident de voiture en 2008.

#Alerte ! #VincentLambert : le gvt français se pourvoit en cassation. On peut y voir : 1/ Acharnement à aller jusqu’au bout de l’arrêt d’hydratation et d’alimentation de V.L. 2/ Refus de se soumettre au comité des droits des personnes handicapées de l’ONU.

Les parents de Vincent Lambert ont d'autre part le 20 mai, jour de l'arrêt des traitements, assigné par voie de citation directe le CHU de Reims et le docteur Vincent Sanchez pour non-assistance à personne en péril.

A l'inverse, d'autres membres de cette famille déchirée depuis six ans, notamment son épouse Rachel et six frères et soeurs, dénoncent depuis des années un acharnement thérapeutique et se disent "écœurés" par une situation "surréaliste".