Affaire Théo Hayez : que s'est-il passé le 31 mai 2019 ? Un an après, l'enquête continue

Cela fait un an que la famille et les amis de Théo Hayez sont sans nouvelles du jeune homme disparu en Australie. Le 31 mai 2019, quelques jours avant son retour en Belgique, il passe la soirée dans un bar de Byron Bay, sur la côte est du pays. Aux alentours de minuit, il échange quelques messages sur les réseaux sociaux avec des proches en Belgique… Et puis le silence.

Qu’est-il arrivé à Théo ? Pourquoi s’est-il dirigé, comme le montrent les données GPS de son téléphone, vers la plage de cette petite ville très prisée des touristes ? A-t-il rencontré quelqu’un sur son chemin ou était-il seul ?

"Malgré une enquête en cours de la police de Byron Bay, les circonstances de sa disparition ne sont toujours pas claires. Depuis lors, la famille et des membres très dévoués de la communauté de Byron Bay ont travaillé sans relâche pour faire connaître la disparition de Théo et tenter de trouver des réponses au mystère qui l’entoure", peut-on lire sur le site looking4theo.com mis en ligne un an après les faits pour poursuivre l'enquête.

L’aventure en Australie

Théo avait vécu l’aventure complète du "backpacker" étranger en Australie. En novembre 2018, son visa vacances travail en poche, il débarque chez son parrain dans l’Etat de Victoria. Il enchaîne ensuite les petits boulots (à l’Open d’Australie ou comme cueilleur de fruits) et les découvertes (notamment dans les terres rougeâtres d’Alice Springs, au centre du pays).

Il termine son périple à Byron Bay, où il pense à son retour. "Il était excité de rentrer chez lui le 13 juin ! Quelques jours avant sa disparition, il a demandé à sa mère s’il était possible d’organiser une fête chez elle avec tous ses amis pour fêter son retour en Belgique", racontent sa famille dans une lettre ouverte.

Une soirée au bar

Le 31 mai à 23h, il quitte le bar Cheeky Monkey’s et prend une direction opposée à celle de l’auberge où il s’était installé. A partir de là, ce sont les données de son GSM qui parleront pour lui. Théo a marché dans des rues résidentielles et traversé la végétation qui mène à la plage. Pour se baigner ? Selon looking4theo.com, "c’est peu probable [car] la nuit était très froide et venteuse avec des températures avoisinant les 4-6 degrés".

Il faudra plusieurs jours pour que la police s’empare de l’affaire, quand le personnel de l’hôtel où reposent ses affaires signale sa disparition. Le 7 juin 2019, la police de Byron Bay publie sur sa page Facebook un premier avis de recherche.

Quelques jours plus tard, les autorités diffusent des images de caméras de surveillance. On y voit Théo Hayez, casquette sur la tête, marchant sur un trottoir. En Belgique comme en Australie, on se mobilise sur les réseaux sociaux. Le moindre indice est collecté. Chez nous, on verra même des affiches "avez-vous vu Théo ?" sur les façades des maisons et aux fenêtres des voitures. A chaque fois le même portrait, celui d'un ado de 18 ans avec un grand sourire et les yeux qui pétillent.