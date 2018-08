Affaire Pauwels: le témoignage de l'homme qui a été séquestré pendant deux heures

Stéphane Pauwels est désormais suspecté d’avoir été l’un des co-auteurs de l’expédition punitive menée à Lasne en 2017. D’autres messages retrouvés par les enquêteurs sur le téléphone d’un des suspects sont accusateurs pour l’animateur. Il est notamment question d'échanges de SMS et de paiement des exécutants avec la voiture du propriétaire. Un véhicule Mercedes haut de gamme. La RTBF a retrouvé l'occupant de la maison au moment de l'agression.

Il s'agit d'un ami du propriétaire qui a été entravé et tabassé par les auteurs. Son témoignage va dans la même direction. Il a souhaité rester anonyme : "Lorsque j’ai ouvert la porte, trois personnes me sont tombées dessus et m’ont directement poussé dans le salon. Ils m’ont enlevé ma montre et ma ceinture. Ils m’ont mis quelque chose sur la tête je ne les ai vus que quelques secondes. Ils étaient cagoulés et portaient des gants. C’est tout ce dont je me souviens. Il y en avait toujours un qui venait avec une arme et qui me tapait sur la tête pour que je parle. Cela a presque duré deux heures. Avec toujours les mêmes questions. ‘Où est le coffre-fort?... Où est l'argent? ...Il va revenir quand le gars à la Mercédès?’. Et je leur répondais que je n’en savais rien".