Affaire Mawda: le policier auteur du coup de feu inculpé pour homicide involontaire

Le policier auteur du coup de feu qui a mortellement atteint la petite Mawda le 17 mai 2018 sur l'E42, a été inculpé le 18 décembre dernier du chef d'homicide involontaire, en vertu de l'article 418 du code pénal. Le juge d'instruction a attendu la reconstitution et les rapports balistiques avant de décider de cette inculpation.

Le dossier va prochainement être renvoyé au parquet, qui va procéder à des réquisitions.

Dans ce dossier, deux autres personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et inculpées. Il s’agit du chauffeur et du passeur. Le premier a été arrêté en Angleterre, le second aux Pays-Bas.

Ils ont été inculpés pour entrave méchante à la circulation avec la circonstance que cela a provoqué la mort de Mawda. Et pour rébellion avec armes (selon le droit, lorsque l'on n’obtempère pas aux injonctions des forces de l’ordre, le véhicule est considéré comme une arme).

Le procès est attendu dans le courant de l'année 2020.