Affaire Mawda : le jugement est attendu ce vendredi

C’est un jugement très attendu dans ce qu’on appelle "l’affaire Mawda" du nom de cette petite fille irako-kurde morte en 2018 d’un tir policier lors d’une course-poursuite avec la police. Le tribunal correctionnel de Mons doit rendre son verdict ce vendredi. Le policier à l’origine du tir est poursuivi pour homicide involontaire. Le passeur présumé et le chauffeur présumé de la camionnette sont, eux, poursuivis pour entrave méchante à la circulation avec circonstance de mort et rébellion armée.

Un an de prison pour le policier

Les faits remontent à la nuit du 16 au 17 mai 2018. Une camionnette transportant 28 migrants file sur l’autoroute E42 en direction de la France. La camionnette est poursuivie par quatre voitures de la police des autoroutes de Namur. Une cinquième voiture de police, venue de Mons celle-ci, s’ajoute à la course-poursuite. Il est deux heures du matin. Deux minutes plus tard, un coup de feu est tiré et tue la petite Mawda.

Aujourd’hui, le policier à l’origine du coup de feu est poursuivi pour homicide involontaire. Dans son réquisitoire, l’avocate générale a demandé un an de prison avec sursis. De son côté, le policier explique qu’il s’agit là d’un coup de feu accidentel. Son avocat, maître Laurent Kennes, a d’ailleurs plaidé l’acquittement. Selon lui, son client, le policier avait l’intention de tirer dans les pneus de la camionnette dans le but de stopper le véhicule dans sa course folle. La camionnette aurait alors effectué une embardée, la voiture de police aussi et le coup de feu serait parti accidentellement.

Une théorie contestée en partie du moins par le Ministère public qui estime qu’il n’y avait "pas de volonté d’attenter à la vie d’autrui", mais précise qu’il n’était "pas raisonnable d’utiliser son arme dans ces circonstances". Lors de son exposé, l’avocate générale a retenu la légèreté du comportement du policier, porteur au quotidien d’une arme. Selon l’avocate générale, le policier devait faire preuve de sang-froid étant donné qu’il porte une arme. Et ce, compte tenu des conséquences pour les parties civiles.

Le policier précise également qu’il ne savait pas qu’il y avait des migrants à bord. Selon son avocat, maître Laurent Kennes, cela s’explique par un bug dans les communications radio entre les différentes zones de police qui sont intervenues ce soir-là. En raison d’une mise à jour du réseau Astrid (le réseau de communication radio utilisée par les services d’intervention), les policiers namurois qui ont débuté l’intervention et les policiers montois qui la rejoignent sont incapables de se parler directement. Ils doivent passer par un dispatcher qui relaye ensuite les informations. Selon maître Kennes, c’est ce qui explique que son client n’ait pas entendu qu’il y avait des migrants et des enfants à bord de la camionnette. Une théorie réfutée par l’avocate des parents de Mawda, maître Selma Benkhelifa. Selon elle, "le chauffeur de la voiture de police montois, lui, savait qu’il y avait des migrants à bord. Or s’il l’a su, c’est forcément parce qu’on le leur a dit à la radio".

Un argument repris par l’avocate générale dans son réquisitoire. Selon elle, "le policier devait savoir qu’il y avait des migrants et au moins un enfant dans la camionnette ". Selon elle, si le dossier démontre que l’échange de communication n’a pas été optimal ce jour-là, le fait que la présence de migrants et d’au moins un enfant à bord est un élément avéré.