Affaire Mawda : la famille demande une inculpation pour meurtre

L’audience est reportée au 8 juillet car la partie civile demande une requalification en meurtre, c’est-à-dire en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

La chambre du conseil de Mons devait décider ce vendredi matin si le policier qui a tiré sur la petite Mawda doit être ou non renvoyé devant le tribunal correctionnel. Cette enfant kurde de deux ans se trouvait dans une camionnette qui tentait de rejoindre l’Angleterre quand elle a été touchée par une balle de la police dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, avant de succomber à ses blessures.

Trois personnes sont concernées dans le cadre du dossier. Le policier dont le tir avait atteint la petite Mawda a été inculpé d’homicide involontaire le 18 décembre 2019. L’inculpation avait été décidée par la juge d’instruction au terme de la reconstitution et de l’analyse du rapport balistique.

Le présumé passeur et le chauffeur du véhicule dans lequel se trouvait la victime sont également inculpés du chef de rébellion armée et d’entrave méchante à la circulation avec la mort de l’enfant pour circonstance aggravante, étant donné qu’ils avaient utilisé leur véhicule comme arme pour échapper aux policiers lors de la course-poursuite. Les deux individus avaient été placés en détention préventive après leur capture, qui s’était déroulée respectivement aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.