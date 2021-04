Affaire Fourniret : nouvelle série de fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin en France

Des enquêteurs français sont arrivés mardi à Issancourt-et-Rumel, dans les Ardennes situées au Nord de la France, afin d'effectuer une nouvelle série de fouilles pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, a-t-on appris de source proche du dossier.

À l'orée d'une forêt, sur le territoire de cette commune rurale, des enquêteurs s'activaient à bonne distance de la presse, maintenue en dehors d'un large périmètre de sécurité, a constaté à la mi-journée un photographe de l'AFP.

Michel Fourniret, 78 ans, condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin, après avoir été mis en cause par son ex-épouse et complice Monique Olivier. Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP que les enquêteurs étaient sur place et s'apprêtaient à commencer les fouilles.

►►► À lire aussi : Michel Fourniret, portrait de l'ogre des Ardennes

Selon la radio France Info, Monique Olivier a reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la fillette disparue en 2003. "À priori, Monique Olivier a indiqué qu'elle avait des indications précises sur le lieu où a pu être enseveli le corps d'Estelle Mouzin et que Michel Fourniret lui aurait même demandé de venir le chercher en voiture. C'est la raison pour laquelle les indications qu'elle a données sont prises avec beaucoup de sérieux", a affirmé à l'AFP mardi Richard Delgenes, avocat de l'épouse de Michel Fourniret.

Des fouilles déjà entreprises dans cette zone

Vendredi, les enquêteurs avaient clos une nouvelle série de fouilles infructueuses aux abords du village de Rumel, dans les Ardennes. Le village se situe à 4 km de Ville-sur-Lumes, où, selon Monique Olivier, son ex-époux a, dans une maison appartenant à sa soeur, séquestré, violé et tué Estelle Mouzin, 9 ans. Le convoi transportant la juge d'instruction Sabine Kheris avait gagné ce site, exploré pour la première fois, après une longue audition jeudi de l'ex-épouse du tueur en série, Monique Olivier, à la gendarmerie de Charleville-Mézières.

Plusieurs opérations de fouilles ont déjà été menées dans la région ces derniers mois, mais sans percée. Elles avaient eu lieu notamment en octobre en présence de Michel Fourniret, dont l'état de santé s'est entre-temps dégradé. La juge d'instruction parisienne Sabine Kheris a récupéré à l'été 2019 la direction des investigations sur quatre disparitions et meurtres liés à Michel Fourniret, et a réussi à obtenir des aveux du tueur en série notamment dans l'affaire Estelle Mouzin.