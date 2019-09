Affaire Fehriye Erdal, 20 ans déjà : retour sur une incroyable saga politico-judiciaire

L’Affaire Erdal, 20 ans déjà que cette saga politique et judiciaire a débuté en Belgique. Fehriye Erdal, activiste turque du groupement d’extrême gauche DHKPC, est poursuivie chez nous pour un triple meurtre commis à Istanbul et aussi pour activités terroristes sur le sol belge. En 2006, elle parvient à échapper à la surveillance étroite de la Sûreté de l’Etat. Une véritable humiliation pour les services secrets belges. Depuis, toutes les polices du royaume sont à sa recherche. Elle fait partie des Most Wanted, les fugitifs à capturer en urgence.