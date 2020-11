Affaire Daval: "Je dois payer pour les actes que j'ai commis", dit Jonathan Daval

Jonathan Daval a déclaré vendredi vouloir "payer" pour le meutre de sa femme Alexia qu'il a reconnu avoir étranglée pour "lui donner la mort", lors de son ultime interrogatoire devant la cour d'assises de la Haute-Saône.

Répondant d'un "meurtre sur conjoint", l'informaticien de 36 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité, le verdict devant être prononcé samedi dans la soirée.

"Vous sortirez un jour de prison Monsieur Daval, comment voyez-vous la suite en tant qu'homme", l'a interrogé l'avocat général Emmanuel Dupic. "J'ai plus d'avenir", a-t-il juste répondu.

"Je ne me suis jamais projeté au niveau de la peine", a-t-il confié, "peu importe, je dois payer pour les actes que j'ai commis".

En détention à la maison d'arrêt de Dijon, Jonathan Daval voit psychologue et psychiatre. Il dit apprendre à se "libérer" et essaie "d'éviter de contenir certaines choses" et de "tout garder" pour lui.

Plus tôt dans la journée, après avoir tenté en vain d'obtenir des explications supplémentaires de la part de son ancien gendre, la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot avait conclu: "Je te souhaite un bon séjour en prison Jonathan. Adieu".