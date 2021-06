Affaire climat, le peuple contre Shell, l’Affaire du siècle… Ces citoyens qui ont fait condamner États et entreprises sur la politique climatique

62.000 Belges se sont portés partie civile via l’asbl Klimaatzaak. La Justice leur a donné gain de cause : la Belgique n’a pas agi "avec diligence" a-t-elle acté dans une décision de 84 pages. Autrement dit, l’action politique a été insuffisante face au danger du changement climatique.

Jeudi, la Belgique a été condamnée pour sa politique climatique négligente par le Tribunal de première instance de Bruxelles. Si le jugement n’a rien de contraignant, un message fort est envoyé au Fédéral et aux Régions. À l’origine de la plainte, de simples citoyens.

C’était en 2015. Quelque 900 citoyens ont assigné le gouvernement en Justice via la Fondation Urgenda, une ONG environnementaliste. Et dans ce cas, la condamnation n’était pas que symbolique. Elle était accompagnée d’objectifs climatiques clairs : l’Etat néerlandais devait réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici 2020. Les Pays-Bas sont finalement allés un pas plus loin en s’engageant en 2018 à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 49%.

Concrètement, cela se traduit par la fermeture de deux centrales électriques au charbon 5 ans plus tôt que prévu. Les trois autres centrales restantes qui produisent de l’électricité grâce au charbon devront fermer d’ici 2030.

La neutralité carbone en Allemagne : pour 2045 au lieu de 2050

En Allemagne aussi, des militants se sont mobilisés et ont été soutenus par des ONG environnementales. Quatre plaintes ont ainsi été déposées contre la politique climatique du gouvernement. Elle est estimée comme insuffisante pour combattre le réchauffement de notre planète. La Cour constitutionnelle allemande leur donne raison en avril de cette année.

Angela Merkel et son gouvernement doivent revoir leur copie. Finalement, l’Allemagne décide d’avancer la date à laquelle le pays devrait atteindre la neutralité carbone à 2045 contre 2050. Berlin compte désormais réduire de 65% ses émissions d’ici à 2030 par rapport à 1990, contre 55% auparavant, puis 88% d’ici à 2040.

L’an dernier, nos voisins ont aussi annoncé la fin de l’exploitation du charbon d’ici 2038. Là encore, un collectif citoyen s’est mobilisé pendant plusieurs années soutenus par des associations écologistes.

En France, l’affaire du siècle rassemble 2,3 millions de citoyens