Affaire Climat dépose un recours devant la cour d’appel pour "obliger la Belgique à agir"

Mais cinq mois plus tard, l’asbl KlimatZaak estime que : "Rien nous montre que ce verdict et cette violation des droits de l’homme sont pris au sérieux. Une lettre ouverte avec un appel public à notre Premier ministre, que nous avons publié en septembre, n’y a rien changé".

Rappelez-vous, c’était le 17 juin dernier : l’asbl Affaire Climat (Klimaatzaak) gagne un procès au tribunal de première instance de Bruxelles qui l’oppose à l’État fédéral et aux trois Régions du pays. Le tribunal a estimé que la politique climatique belge violait le devoir social de diligence (bon père de famille) mais aussi les droits de l’homme des 58.000 codemandeurs. Pour l’association, il s’agit d’un premier pas qui n’oblige pas la Belgique à respecter des objectifs chiffrés.

Ce retour devant les tribunaux de cette association a lieu alors que s’est terminée il y a quelques jours la COP26 à Glasgow. L’Affaire Climat souligne dans ce contexte que : "Nos performances en matière de climat sont épouvantables au niveau international, et nous traînons les pieds pour promettre une amélioration. La Flandre s’accroche obstinément à une vision climatique irréaliste et freine l’ambition de la Belgique. Alors que le climat fait des victimes. Dans notre pays au moins 41. Et les scientifiques annoncent que la souffrance ne fera qu’augmenter, aussi en Belgique".