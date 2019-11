Affaire Boël : l’avocat général auprès de la Cour de Cassation fait un pas de plus dans la direction de Delphine Boël

Nouvel épisode dans la saga Boël. L’avocat général auprès de la Cour de Cassation s’est prononcé pour le rejet du pourvoi introduit par les avocats d’Albert II. Le Roi avait introduit un pourvoi en cassation car il conteste un arrêt affirmant que Jacques Boêl n’est pas le père de Delphine. Ce matin, sa demande était examinée. Et l’avis de l’avocat général est un pas de plus vers la direction voulue par les avocats de Delphine Boël. La décision de la Cour sera annoncée le 13 décembre prochain.

"Ni une victoire, ni une défaite"

Delphine Boël s’est rendue sur place pour cette annonce importante. Et son avocat, Me Marc Uyttendaele, sort "avec le sourire", dit-il tout en restant prudent. " Ce n’est pas une victoire ou une défaite. Nous savons depuis le début que c’est une très longue marche. Il est clair que la position prise aujourd’hui par le parquet général de cassation correspond à la lecture que nous avons du dossier. Mais la cour de cassation rendra en âme et conscience la décision qui est la sienne. "

De son côté, Me Alain Berenboom, avocat du roi Albert II, ne s'avoue pas vaincu : "C’est un avis qui ne nous est pas favorable. Nous avons demandé une réplique à l’avis de l’avocat général. Réplique qui sera déposée pour le vendredi 13. L’avocat général donne son avis, mais la cour est libre de suivre ou non cet avis."

Rappel des faits

Albert II, par la voix de ses avocats, s’était pourvu en cassation en février dernier contre, notamment, un arrêt du 25 octobre 2018 qui établissait que Jacques Boël n’était pas le père légal de Delphine Boël et qui ordonnait à Albert II de se soumettre à un test ADN.

Entre-temps, le 16 mai dernier, la cour d'appel de Bruxelles a rendu un autre arrêt, contraignant l’ancien souverain à se soumettre à brève échéance à ce test ADN, mais garantissant que les résultats de ce test ne seront pas communiqués avant qu’une éventuelle nouvelle audience soit fixée.

Albert II s’est ainsi soumis à un test ADN le 28 mai dernier. C’est en 2013 que Delphine Boël avait introduit une première procédure en contestation de paternité de Jacques Boël, son père légal, en vue d’introduire ensuite une procédure en reconnaissance de paternité du roi Albert II, qu’elle dit être son père biologique. Jacques Boël n’avait pas contesté l’action en désaveu de paternité introduite par sa fille à son encontre. Il s’était livré à un test ADN qui avait révélé qu’il n’est effectivement pas son père biologique.