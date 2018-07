Affaire Benalla: le président français Emmanuel Macron pourrait-il être destitué?

Au cours des manifestations du 1er mai à Paris, Alexandre Benalla, un ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a été filmé coiffé d'un casque de police en train de frapper un jeune homme et de malmener une jeune femme.

Depuis qu'il a été identifié par le journal le Monde le 18 juillet dernier, la tension n'a fait que monter, l'opposition ne comprenant pas que le collaborateur en question n'avait pas été renvoyé mais uniquement suspendu pendant deux semaines. Et maintenant que le président dit assumer son rôle dans la gestion du cas, certains n'ont déjà plus qu'un mot à la bouche: destitution. Après commission d'enquête, afin de prouver son rôle.

Mais est-ce réellement envisageable? La destitution est explicitement envisagée par l'article 68 de la constitution française de 1958, qui a fait l'objet d'une révision en 2017. Celui-ci précise: "Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat."

Il faut donc établir deux éléments pour pouvoir introduire la procédure: d'une part qu’il y ait manquement aux devoirs. Pour les députés contestataires, c'est le cas par la non-observation des obligations de l’article 40 du code de procédure pénale, qui oblige à dénoncer des faits criminels aux autorités compétentes si on en a la connaissance. Et d'autre part que ces manquements soient incompatibles avec l’exercice du mandat. C'est là que c'est plus délicat à juger: s'agit-il d'un manquement suffisamment grave pour entrer dans une procédure de destitution ?

Si on estime que les deux éléments sont réunis, une motion peut être déposée par un dixième des députés ou sénateurs, qui doit ensuite être déclarée recevable par le bureau de l’assemblée en cause. Elle doit ensuite être instruite, votée dans les deux assemblées et le Congrès doit se prononcer. Autant dire que la motion n'aurait aucune chance de passer à l'Assemblée Nationale, où le mouvement LREM est largement majoritaire.

Interrogé par les Inrocks, Didier Maus, président émérite de l’association des constitutionnalistes français et ancien professeur de droit constitutionnel, qui a travaillé sur la révision constitutionnelle de 2007, estime que "de toute façon, on ne peut pas déposer une motion de destitution sur des soupçons. Il faut le faire sur des faits dont on a le sentiment qu’ils sont suffisamment graves et contraires à la dignité de la fonction. A mon avis, on n'y est pas pour l’instant. Et même et si y on arrivait, la procédure est vouée à l’échec".

Un précédent existe sous François Hollande. Après la sortie du livre "Un président ne devrait pas dire ça", une motion de destitution avait été déposée et finalement déclarée irrecevable...