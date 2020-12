Affaire Belliraj : prescription établie pour six assassinats politiques dont celui du docteur Wybran en 1989

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré, jeudi, l’action publique prescrite dans un ancien dossier criminel qui concerne six assassinats politiques commis en Belgique à la fin des années 1980, dont celui du docteur Joseph Wybran.

Le parquet fédéral avait requis le non-lieu, faute de preuves suffisantes, ainsi que la prescription. La chambre des mises en accusation l’a suivi sur un point seulement : les faits sont bel et bien prescrits, après 30 ans d’enquête.

Aveux

La chambre des mises en accusation avait procédé à de nouveaux devoirs d’enquête en 2016, mais plus rien ne s’était produit ensuite dans ce dossier ces quatre dernières années. Elle avait notamment ordonné la production de pièces issues de la Sûreté de l’État concernant Abdelkader Belliraj, le principal suspect des assassinats, qui avait été un informateur de la Sûreté.

Abdelkader Belliraj avait avoué avoir commandité ces six assassinats politiques commis en Belgique en 1988 et 1989, notamment celui du recteur de la Grande mosquée de Bruxelles, Abdullah Al-Ahdal, et celui du docteur Joseph Wybran, professeur en médecine à l’ULB et président du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB). Mais selon son avocat, Me Vincent Lurquin, ces aveux ont été formulés sous la torture et n’ont pas valeur.

Abdelkader Belliraj est toujours détenu au Maroc.