Ados et coronavirus: " Il y a trop de règles, on a raté le coche ", l'analyse sans appel d'une psychologue spécialiste de la parentalité

Ils sont parents d'adolescents. Et quand on leur demande s'ils arrivent à respecter les règles actuelles, voici ce qu'ils nous répondent : " Elle a repris l'athlétisme. Mais elle ira aussi aux scouts. Elle en a besoin. Faut lâcher les rênes ", nous dit la maman d'une ado de 15 ans.

Pour Isabelle Roskam, c'est clair : il y a trop de règles. " C'est quelque chose qu'on dit toujours aux parents quand ils rencontrent des difficultés éducatives avec leurs enfants, c'est qu'il ne faut pas donner trop de règles parce que l'enfant ne s'y retrouve plus ".

Alors, quel est le nombre idéal? " On leur dit souvent, pas plus de 5 ". D'abord parce qu'au-delà de ce chiffre, les règles édictées risquent de se contredire. Et ensuite parce qu'individuellement, nous ne sommes pas capables de gérer un nombre trop important de règles. On a évidemment un nombre de règles bien plus important que cela.

Et la difficulté ne s'arrête pas là : " Une bonne règle, c'est une règle qui est énoncée de façon claire, elle peut être appliquée et elle ne contredit pas la règle d'à côté ", insiste la psychologue.

Sommes-nous dans cette situation? Pour elle, la réponse est claire : non. " Aujourd'hui, avec l'évolution de la crise, on a des règles qui s'ajoutent les unes aux autres mais sans qu'on modifie les anciennes règles. On ne sait plus très bien laquelle on doit respecter. Et il y en a tellement qu'à un moment donné, on est obligé d'en transgresser ".