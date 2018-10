Adeline Blondieau, l'ex-épouse de Johnny vend ses souvenirs aux enchères

Des costumes des scènes et des vêtements du chanteur, des disques d'or, des lettres manuscrites. Ce sont tous ses souvenirs liés à Johnny Hallyday qu'Adeline Blondieau va vendre aux enchères, dans quelques jours, chez Drouot en France. Adeline Blondieau a été à deux reprises l'épouse de Johnny. D'abord en 1990. Elle n'avait alors que 19 ans et Johnny 47. Puis en 1994 (après avoir divorcé en 1992). Définitivement séparés en 1995, Adeline et Johnny s'étaient déchirés à plusieurs reprises devant les tribunaux et ne s'adressaient plus la parole. Adeline Blondieau affirme que le décès de son ancien mari a effacé ses mauvais souvenirs et que pour tourner définitivement la page, elle préfère se séparer de tous les objets qui les lient.

Robe d'Adeline Blondieau pour son mariage avec Johnny en 1990 - © Tous droits réservés C'est ainsi qu'à Drouot, le 20 octobre prochain, on pourra acheter aux enchères la robe de mariée d'Adeline. Une robe blanche signée Nina Ricci et estimée entre 12000 et 15000 euros.

Perfecto de Johnny 1987 - © Tous droits réservés A vendre aussi, ce perfecto en cuir porté par Johnny en 1987. Estimé entre 1000 et 1200 euros.

Bandana d'invitation anniversaire d'Adeline Blondieau écrit par Johnny - © Tous droits réservés Plusieurs dizaines d'objets feront le bonheur des fans et des collectionneurs. Comme ce bandana écrit et édité par Johnny pour servir d'invitation à l'anniversaire d'Adeline. Estimation: entre 150 et 200 euros. Mais les prix pourraient s'envoler.

Ces objets seront exposés les vendredi 19 et samedi 20 octobre chez Drouot à Paris, avant d'être vendus aux enchères samedi après-midi.