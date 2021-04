Adélaïde Charlier (Youth for Climate) sur la crise sanitaire: "On n'en peut plus d'entendre "Tenez bon !""

Adélaïde Charlier était l’invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 24 avril sur La Première. Elle pose un regard critique sur la gestion de la crise sanitaire vis-à-vis des jeunes, mais aussi sur le sommet international sur le Climat où Joe Biden a fait de grandes promesses.

Pour Adélaïde Charlier, s’il ne faut pas négliger la gravité de la crise Covid, il est désormais essentiel que les politiques réfléchissent mieux à leur communication vis-à-vis des citoyens et des jeunes.

"On ne peut plus entendre "tenez bon !" Psychologiquement, ça devient trop difficile. Alors, oui, on doit continuer de prendre cette crise au sérieux. Mais il faut maintenant se demander comment inclure le message des jeunes dans les discussions.

Les politiques doivent laisser une plus grande place aux citoyens dans les discussions. Là, je pense qu’il y a vraiment un travail important à mener. Après un an de crise, on a eu le temps de réfléchir aux prochains moyens d’action. Il est temps d’inviter les citoyens autour des tables de discussions, d’écouter ce que les jeunes mettent en avant, ou ce que Standing for Culture nous dit.

Quand le citoyen sera entendu, il aura plus de facilités à accepter ce que les politiques lui demandent. Si les gens descendent dans les rues aujourd’hui, c’est parce qu’ils se sentent complètement ignorés. "

Les ambitions insuffisantes de Biden

A l’issue du sommet Climat qu’il a convoqué, Joe Biden promet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50% à 52% entre 2005 et 2030. C’est le double de ce qui était au programme avant lui. Adélaïde Charlier considère que ce n’est pas mal, mais peut mieux faire.

"C’est très positif de voir que les États-Unis reviennent enfin dans la course contre le dérèglement climatique. Ces quatre dernières années on a perdu beaucoup de temps. Mais je pense que notre mouvement "Youth for Climate" par la désobéissance civile, entre autres, a eu un impact.

Je crois que chaque engagement qui envoie un message fort aux politiques peut avoir un impact. On le constate notamment avec le Green Deal européen. Mais ce que dit Biden, les ambitions qui sont mises en avant, sont encore bien loin des objectifs qu’on devait avoir pour respecter les Accords de Paris. Donc on n’y est pas, on ne peut pas encore se réjouir et la pression doit continuer de la part des citoyens."

Génération résistance

Alors que la génération d’Adélaïde Charlier a longtemps été vue comme apathique politiquement, plongée dans les réseaux sociaux et les smartphones, elle met en lumière qu’il y a en réalité un véritable mouvement de fond qui se développe.

"On est une génération qui résiste, qui n’accepte pas le système dans lequel elle a grandi. On se questionne, on réalise qu’on a été baignés dans un monde guidé par la surconsommation. On réalise aujourd’hui que ça a un impact sur nous en tant qu’êtres humains, mais aussi sur notre environnement, sur la biodiversité, … Depuis qu’on questionne tout cela, on réalise qu’on peut construire un autre monde.

On sera les prochains leaders, c’est donc à nous de préparer le monde de demain. Cette période de Covid permet d’ailleurs d’autant plus de déconstruire ces clichés sur notre génération : on nous imaginait dans notre chambre, derrière nos écrans. Aujourd’hui, on montre qu’on est là pour appeler les politiques, les adultes, pour dire qu’on en a marre qu’on nous endorme derrière nos écrans : on veut être dehors ! on veut faire de vraies rencontres !"