Activités extrascolaires : un fameux budget pour les parents

La rentrée scolaire, ce n'est pas seulement l'occasion de reprendre les cours. C'est aussi le moment de commencer un nouveau loisir! Arts martiaux, danse, guitare, théâtre: les activités ne manquent pas. Mais pour faire le bon choix, un budget s'impose.

Le prix, déterminant ?

Ce week-end, au salon "Retrouvailles" à Liège, 350 exposants proposaient un large éventail d'activités extrascolaires aux familles. Les parents ont l'embarras du choix. Mais le prix est évidemment déterminant pour certains: "C'est quand même un budget. Je dépense environ 200 euros par mois pour mes trois enfants. Heureusement que la mutuelle prend en charge une partie", nous confirme une mère de famille

Certains enfants sans activité

Selon un sondage de la Ligue des familles, les parents dépensent environ 50 euros par mois pour les activités de leurs enfants. Seulement un tiers des enfants en primaire ont trois activités par semaine. Et quand le salaire des parents est inférieur à 1.500 euros, près de la moitié des enfants n’en ont tout simplement pas. Un professeur d'arts martiaux en est témoin au salon "Retrouvailles": "Les parents demandent premièrement le prix, la localisation, puis seulement le contenu des cours." Même constat pour une professeure d'escrime, un sport particulièrement onéreux: "Il faut compter environ 400 euros pour un équipement de base. Alors nous proposons de louer les tenues et les accessoires, c'est bien plus accessible."

La passion avant le prix ?

Pour d'autres parents que nous avons rencontrés sur place, la décision est prise: qu'importe le budget, du moment que leurs enfants ont des activités extrascolaires. "Je préfère les savoir aux arts martiaux, à la guitare, que dehors. Je peux mettre le prix même si c'est cher, mais je veux vraiment qu'ils aient une activité", nous affirme le père de trois garçons.