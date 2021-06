Actions dans les hôpitaux : "Il y avait le feu, on rajoute de l’essence aujourd’hui avec cette augmentation d’activité"

Des actions sont prévues aujourd’hui dans les hôpitaux wallons et bruxellois et cela à l’appel des syndicats en front commun (CNE, SETCa et la CGSLB). Les travailleurs vont observer aujourd’hui des arrêts de travail ou mener des actions ponctuelles, et d’autres vont se rassembler, notamment sur la Grand-Place de Mons ce matin à 10 heures.

Pour résumer : "Il y avait le feu, on rajoute de l’essence aujourd’hui avec cette augmentation d’activité et on attend la concrétisation de promesses qui ont été faites, y compris une enveloppe qui a été débloquée en 2020 au sujet du bien-être du personnel et où les discussions n’ont même pas encore commencé", observe cette infirmière et cheffe de service.

Pour Laurence Hody, on demande au personnel l’impossible avec une charge de travail qui a augmenté et des normes d’encadrement qui n’ont pas changé. "Cela fracasse donc le personnel. Le nombre de burn-out est très important. Chez moi, actuellement, j’ai quatre personnes en mi-temps médical pour burn-out, deux autres qui sont en congé maladie pour burn-out et une autre qui va quitter le service alors qu’elle a une licence et un master et que c’était une excellente infirmière". Elle dit : "j’arrête pour ma survie, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne peux plus"".

On le voit, il y a des difficultés concrètes rencontrées sur le terrain avec des équipes qui sont au bout de leurs ressources. Mais quelles sont les revendications du personnel soignant aujourd’hui ?

Pour Laurence Hody, cela peut se résumer avant tout par "les conditions de travail". Cela veut dire augmenter les normes d’encadrement. Il faut aussi penser à la pénibilité du métier, "et donc certainement à l’attractivité pour les jeunes et leur donner envie de rester". Quant au personnel plus âgé, entre guillemets, explique-t-elle "c’est la supportabilité du travail". Et de rappeler qu’aujourd’hui, une infirmière doit travailler jusqu’à 67 ans avec une charge mentale et physique qui ne fait qu’augmenter, mais aussi "un travail de plus en plus disruptif qui nous expose, jeunes et vieux, à des risques d’erreurs majeures, quand on est dépassés, quand on a 10 patients à la journée, 20 patients et plus la nuit, seuls, avec des patients de plus en plus aigus et de plus en plus instables, parce que dès que le patient se stabilise, il rentre à la maison".

L’infirmière et cheffe de service a également une pensée pour les soins à domicile et les maisons de repos et soins (MR et MRS) "pour lesquels ça doit être très difficile. Cela demande donc de plus en plus d’expertise, de compétences et de qualifications, mais où en est-on par rapport à ça aujourd’hui ? Cela ne fait que se dégrader, ça ne s’améliore pas".