Action syndicale ce dimanche au Domaine de Chevetogne : entrée gratuite sur fond d’inquiétude

En permettant l’accès gratuit au Domaine, les syndicats ont fait fi des consignes de l’autorité provinciale. Le Collège provincial n’avait pas marqué son accord sur ce type d’action et avait notifié que les tarifs d’entrée seront pleinement applicables ce dimanche 23 mai. "Certes, les travailleurs et organisations syndicales disposent du droit à des actions collectives mais cela ne confère nullement le droit aux agents d’exécuter leur travail en contradiction avec les instructions de l’employeur", pouvait-on lire dans le courrier adressé par le Collège provincial à la CGSP. Contacté, le député-président Jean-Marc Van Espen avait indiqué qu’en maintenant cette gratuité, les agents s’exposaient à des sanctions et que des contacts seraient pris avec chacun pour "les prier de faire leur métier".

Toutes les activités traditionnelles sont ainsi ouvertes. Pour marquer le coup et conscientiser les visiteurs aux difficultés rencontrées par le domaine et son personnel, des activités supplémentaires sont organisées : vente de pop-corn et de barbes à papa à prix coûtant, lecture de contes ou encore atelier de fabrication de masques. Les visiteurs se voient invités à signer une pétition qui sera remise aux autorités provinciales.

"Au lieu de mettre un piquet de grève avec une fermeture du site, on a préféré une ouverture du site avec une entrée qui sera entièrement gratuite pour tous, au lieu de 10 euros en cette période. Et on proposera aux visiteurs d’apposer sur leur véhicule l’autocollant de notre action, et s’ils le souhaitent, de signer notre pétition", avait expliqué, il y a quelques jours, le délégué syndical Fabrice Collignon.

Ce qui inquiète le personnel de Chevetogne, c’est l’avenir du Domaine provincial car l’autorité de tutelle, la Province de Namur, a imposé d’importantes économies.

La Région wallonne a mis de l’ordre dans le financement des zones de secours et transféré ce financement des communes aux provinces. Comme les autres provinces, la Province de Namur a dû s’organiser pour trouver les budgets nécessaires pour financer progressivement les zones de secours. En 2020, la province a dégagé 5,4 millions d’euros. En 2021, le budget pour les zones de secours est passé à près de 10 millions d’euros. Et il continuera à grimper jusqu’à atteindre plus de 22 millions d’euros en 2024.

Pour parvenir à rassembler ces montants, la Province de Namur a dû faire des choix. Certaines politiques, par exemple les campagnes de détection du radon, sont abandonnées. Dans d’autres départements, il a fallu imposer des économies. C’est ce que la Province a demandé au Domaine provincial de Chevetogne. En 2021, le Domaine doit économiser 300.000 euros. "Le Collège provincial a demandé au Domaine provincial de faire 1,2 million d’économie en quatre ans. Cela représente 20% de nos coûts", explique Vincianne Ferrière, attachée spécifique au Domaine provincial de Chevetogne.

Il est aussi envisagé que les membres du personnel qui partiront à la pension ne soient pas remplacés.

►►► "Chevetogne doit-il mourir ?": le coup de gueule du directeur du domaine provincial

Une situation qui inquiète les syndicats. Réduire le personnel compliquerait le fonctionnement du Domaine. Il deviendrait difficile de remplir toutes les tâches liées à l’accueil des visiteurs, celles nécessaires à l’entretien du domaine et de permettre au personnel de récupérer les heures supplémentaires prestées.

Et le spectre de la privatisation hante désormais le Domaine de Chevetogne. C’est en tout cas la crainte des syndicats. "Si en 2026, le Domaine n’est pas à l’équilibre, il sera cédé. Comme un ancien bourgmestre d’une commune avoisinante l’a déjà dit, on a déjà parlé d’une privatisation pour Center Park, mais nous, à la CGSP, nous estimons que le Domaine est public et doit le rester", explique Bertrand André, permanent syndical CGSP.

La direction du domaine de Chevetogne a fait des propositions pour tenter de trouver de nouvelles recettes. Elle a suggéré de faire payer l’entrée au domaine pendant l’hiver. Demander 6 euros aux visiteurs qui jusqu’à présent ne payent rien pendant les mois d’hiver lui semblait possible. L’autorité provinciale a, jusqu’à présent, refusé.

La direction a aussi lancé le projet de créer un "musée vert" pour réduire le déficit et augmenter les recettes. Cela consisterait à faire passer 400 hectares du Domaine en réserve intégrale. Actuellement, 80 hectares ont le statut de réserve. L’idée serait de "faire du Domaine un sanctuaire de la biodiversité fait de forêt intégrale, de zones humides et d’une zone anthropique dédicacée à la rencontre entre l’homme et la nature", pouvait-on lire dans le projet. Bref, jouer la carte du développement durable pour attirer plus de visiteurs. Ce projet, défendu par la direction et présenté aux responsables politiques début avril, n’a pas encore été validé par l’autorité provinciale.

"Si on est tous mobilisés aujourd’hui, c’est parce qu’on a émis des propositions, déjà le 5 janvier au Collège provincial. Toutes les propositions ont qu’on a faites ont, à chaque fois, été bloquées, refusées", regrette Vincianne Ferrière, attachée spécifique au Domaine de Chevetogne.

Plusieurs communes, dont Ciney et Rochefort, ont voté des motions de soutien au Domaine provincial de Chevetogne.

Une nouvelle réunion de conciliation est prévue, entre syndicats et le gouvernement provincial début juin.