Action pour le climat: les militants poursuivent leur mobilisation place du Trône à Bruxelles

Les actions pour le climat continuent lundi matin à Bruxelles. Plusieurs dizaines ont passé la nuit rue de la Loi à Bruxelles, lieu ou ils s'étaient établis depuis la veille 18h, pour réclamer la loi climat. A l'aube, en accord avec la police, ils ont démonté leurs tentes et se sont dirigés vers la place du Trône pour continuer leur mobilisation et établir un nouveau campement.

Les manifestants prévoient d'y rester jusqu'à mardi pour réclamer l'adoption sous cette législature de la loi climat, en discussion au parlement.

Ils sont issus de nombreux mouvement citoyens comme Greenpeace, Youth for Climate ou encore Act For Climate justice et sont déterminés à passer la nuit sur place. Des matelas, sacs de couchage et sac à dos supplémentaires arrivent encore.