Action Greenpeace: "Notre maison est en feu, il faut y faire face et envoyer les pompiers"

Plusieurs activistes climatiques ont escaladé la façade du Conseil européen, à l’aide d’un camion de pompier, pour y déployer des bannières géantes "Climate Emergency", avec des flammes rouges et jaunes, des images de signaux de détresse, de sirène d’incendie et de fumée. Ils y ont mis symboliquement le feu à l’aide de fumigènes. Un brasier visuel. "Notre maison est en feu, la planète Terre brûle, le climat se réchauffe avec toutes les conséquences qu’on connaît. On sait combien les conséquences sont parmi nous. Il faut y faire face, il faut envoyer les pompiers", insiste Juliette Boulet.

Juliette Boulet ajoute : "Il faut aussi des mesures plus urgentes. 2050 n’est pas suffisant. Il faut un objectif à 2030. Il faut une trajectoire mise en place année par année. Il faut prendre des décisions qui vont s’implémenter dans le secteur du transport, de l’agriculture, le secteur de l’énergie. Il y a urgence. Les rapports du GIEC mettent en évidence qu’il ne reste que peu d’années si on veut rester sous la barre de 1,5 degré comme le demande l’accord de Paris, qui je le rappelle, est un accord international contraignant."

Le camion en question doté d’une échelle a interrompu, un moment, le trafic de la rue de la loi à la sortie du tunnel Schuman. Mais le blocage a été rapidement levé par la police.

Une trentaine de personnes arrêtées par la police

Depuis 9h30, les forces spéciales de la police évacuent les militants et une trentaine ont été arrêtés et emmenés par les forces de l’ordre.

Greenpeace appelle l’UE à réduire ses émissions d’au moins 65% d’ici 2030. “Ce qui compte, ce sont les mesures que les décideurs européens prennent aujourd’hui pour s’aligner d’ici 2030 sur ce que nous disent les scientifiques. Concrètement, cela veut dire : mettre fin à la position dominante des sociétés pétrolières, charbonnières et gazières et investir dans des transports respectueux du climat. Mais cela veut dire également, protéger nos forêts et nos océans contre, entre autres, la déforestation, la pollution chimique, l’essor de l’élevage industriel et la surpêche”, selon Juliette Boulet