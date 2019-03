Action des douaniers français: embarras sur l'E40 à la frontière française

La circulation était perturbée mercredi en fin de matinée sur l'autoroute E40, à hauteur de Furnes et de La Panne, en raison d'une action menée par les douaniers à Calais et Dunkerque (nord de la France). Le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) conseille d'éviter la zone. La police va fermer la sortie Oostduinkerke aux poids lourds et les renvoyer vers Bruges.

Les files sont cependant encore relativement limitées.

Les douaniers veulent montrer par leur grève du zèle quelle sera la situation après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Avec ce Brexit, les chauffeurs de camion pourraient en effet perdre des heures, voire des jours, à cause des contrôles douaniers renforcés, surtout s'ils doivent emprunter le tunnel sous la Manche ou un ferry. Ce problème risque également de se poser à Bruges en cas de Brexit dur, bien que l'impact devrait être plus limité puisque la majorité des marchandises destinées à la Grande-Bretagne ne transitent pas par la Venise du Nord.