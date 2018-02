Grève de la CGSP: en moyenne, seul un train sur trois circule côté francophone

Côté francophone, un train sur trois roulait en moyenne sur le réseau ferroviaire ce mardi vers 11h30 avec plusieurs lignes plus difficiles, nous a indiqué un porte-parole de la SNCB. En Flandre, environ deux trains sur trois circulent.

Le point sur la situation à 11h30 :

Namur-Bruxelles : 1 train sur 3

Liège-Bruxelles : 1 train sur 3

Tournai-Bruxelles : 1 train sur 3

Mons-Bruxelles: 1 train sur 4

Liège-Namur: 1 train sur 4

Namur-Charleroi: 1 train sur 5

Charleroi-Bruxelles: 2 trains sur 5

Anvers-Bruxelles: 1 train sur 2

Gand-Bruxelles: 3 trains sur 5

La ligne Namur-Charleroi est la plus perturbée avec seulement 20% des trains qui circulent. Entre Namur et Liège et entre Mons et Bruxelles, la SNCB constate que 25% des trains prennent leur départ.

Le trafic est moins perturbé en Flandre avec la moitié des trains qui relie Anvers et Bruxelles, tandis que 60% des trajets sont assurés entre Gand et la capitale.

Barrage filtrant

À Forest, la CGSP Cheminots a mené un barrage filtrant sur la route à hauteur de la rue du Charroi, à la suite d'une "provocation de la direction" à l'égard du piquet de grève à l'atelier TGV de Forest, selon les mots de Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP Cheminots.

La SNCB conseille aux voyageurs de se renseigner sur son site internet, ses comptes Twitter et Facebook et par téléphone (02/528 28 28).