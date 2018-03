Action d'Amnesty à Bruxelles à l'occasion du 7e anniversaire de la guerre en Syrie

A l'occasion du septième anniversaire de la crise syrienne, Amnesty International s'est mobilisée jeudi devant l'ambassade de Syrie et la Représentation permanente de la Russie auprès de l'Union européenne en disposant et photographiant des mini-figurines pour illustrer "la plus petite manifestation contre l'une des plus grandes catastrophes humanitaires". Une façon de souligner le contraste entre l'ampleur de la tragédie syrienne et le manque de réaction de la communauté internationale.

Les militants ont également remis une pétition de 30.000 signatures à la Représentation permanente de la Russie auprès de l'UE demandant aux gouvernements syrien et russe de cesser de bombarder délibérément les civils en Ghouta orientale, et de permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire.

Début de la 8e année de conflit

"Alors que la guerre en Syrie entre dans sa huitième année ce 15 mars, nous voulons une nouvelle fois attirer l'attention sur la tragédie qui s'y déroule notamment dans la Ghouta orientale, où la situation s'est terriblement aggravée", explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International.

"400.000 hommes, femmes et enfants, qui subissent depuis six ans un siège illégal, sont affamés et bombardés par les forces syriennes avec l'appui de la Russie. L'échec de la communauté internationale à protéger la population syrienne a permis à toutes les parties de commettre des crimes de guerre", conclut-il.