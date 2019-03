Action climat rue de la Loi : les policiers ont-ils bloqués les manifestants ?

Dimanche soir, vers 18h, plus de 300 personnes de différentes associations ont pris possession de la zone neutre de la rue de la Loi à Bruxelles en face du Parlement fédéral. Une action spontanée pour dénoncer le "blocage de la Loi Climat par certains partis". Après négociation avec les forces de l'ordre et la Ville de Bruxelles, ces manifestants ont été déplacés un peu plus loin sur l'artère. Mais les activistes dénoncent le non-respect de l'accord conclu avec la Ville de Bruxelles. La police aurait empêché l'arrivée de matériel nécessaire pour passer la nuit dehors.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, un des membres de l'organisation Act for Climate Justice qui participe au blocage interpelle le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Il dénonce un encerclement des manifestants et un blocage de leur matériel en dehors de la zone où ils seraient confinés.