Acquittement pour l'avocat Alexis Deswaef, cité en justice par le commissaire Vandersmissen

L'avocat Alexis Deswaef, attaqué en justice par le commissaire de police Pierre Vandersmissen, pour outrage et harcèlement, a été complètement acquitté.

Le parquet avait estimé que la suspicion d'outrage à officier de police n'était pas établie, mais que celle de harcèlement l'était. En juillet 2019, le commissaire Pierre Vandersmissen a cité directement devant le tribunal Alexis Deswaef, ancien président de la Ligue des Droits Humains, lui reprochant des faits de harcèlement et d'outrage sur les réseaux sociaux, entre 2008 et 2016.

La défense d'Alexis Deswaef, Me Christophe Marchand et Me Jean-Pierre Buyle, avait plaidé à titre principal l'incompétence du tribunal parce qu'il s'agissait, selon elle, d'un délit de presse. Du reste, les avocats ont estimé que leur client avait simplement usé de son droit à la liberté d'expression et que, de plus, les éléments constitutifs des infractions visées n'étaient pas réunis.

Peu avant cette citation directe, Alexis Deswaef avait déposé plainte contre le commissaire qui l'attaque, en raison du fait qu'il l'avait fait arrêter lors d'un rassemblement contre le racisme le 2 avril 2016 à Bruxelles.