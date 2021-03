Acouphènes et hyperacousie : des bruits invisibles

Les personnes qui se lancent dans la prise en charge d’un acouphène peuvent parfois faire face à un mur car peu d’ORL sont spécialisés en la matière. "Je me suis entendu dire par certains ORL que cela devait être lié à une dépression, ou que je devais simplement m’y habituer", regrette Véronique. "Il faut être conscient qu’on ne dispose pas d’un traitement miracle pour soigner les acouphènes ! Mais il est important de faire tous les examens médicaux pour objectiver l’acouphène et surtout rassurer le patient", explique Marie-Paule Thill.

En plus des acouphènes, Véronique a développé de l’hyperacousie. "Comme les acouphènes, l’hyperacousie fait suite à une destruction des cellules auditives et provoque une hypersensibilité aux sons sur une partie ou toute la bande de fréquences", décrit Marie-Paule Thill. Des sons du quotidien comme le claquement d’une porte ou le bruit d’assiettes qu’on empile deviennent alors insupportables. Julien Martial, 26 ans, étudie la guitare classique à l’IMEP, à Namur, et souffre également d’hyperacousie. Le jeune musicien a dû abandonner son matériel d’amplification et faire une croix sur une partie du répertoire. "J’en arrive même à remettre en question mon avenir professionnel car, en tant que guitariste, mon futur métier promet d’être toujours bruyant."

Si le mot acouphène est devenu courant, peu connaissent sa signification. "L’acouphène, c’est un son qu’on perçoit sans qu’il y ait de son présent à l’extérieur du patient. Il s’agit d’un dysfonctionnement des cellules ciliées qui tapissent les parois de l’appareil auditif", explique Marie-Paule Thill, cheffe du service ORL du CHU St-Pierre, à Bruxelles. De 14 à 16% de la population mondiale souffrent de ce trouble de l’audition dont les causes sont diverses : perte auditive liée à la vieillesse, maladie, otite chronique, traumatisme sonore ou choc émotionnel, comme pour Véronique Guisset, 53 ans. "Mes acouphènes sont arrivés brutalement, un matin, peu après un accident de voiture. J’entendais un bruit très aigu que mon compagnon n’entendait pas. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait, c’était un cauchemar. Et j’ai rapidement plongé dans le désespoir."

Un problème "fictif" pour l’Inami

Si les acouphènes affectent la qualité de vie et sont dans certains cas véritablement invalidants, autant sur la vie sociale, familiale ou professionnelle, leur prise en charge par la sécurité sociale est encore loin d’être chose courante. Consultations ORL, appareils auditifs, acuponcture, séances de psy ou d’hypnose… Un an après avoir développé des acouphènes et de l’hyperacousie, la facture médicale de Véronique s’élevait déjà à plus de 4000 euros. "Je suis effarée de voir que la prise en charge n’est possible qu’à partir du moment où les acouphènes sont reconnus comme invalidants à un certain degré par le barème officiel des invalidités" s’inquiète Véronique. "Le problème vient surtout du fait que les acouphènes restent complexes à objectiver médicalement, ce qui a des conséquences sur une éventuelle aide financière de la part des mutuelles", déplore Marie-Paule Thill.

Les jeunes, groupe cible des problèmes auditifs

Fiona Stegmann, 23 ans, est étudiante à Bruxelles. Abonnée aux acouphènes temporaires depuis ses premières sorties, c’est à 16 ans que son acouphène est devenu permanent. "Je me souviens être rentrée d’une soirée dans un bar, j’avais les oreilles qui sifflaient, comme d’habitude. Mais le lendemain, mon acouphène n’est jamais parti."

Au contraire de ce que l’on pourrait croire, jeunes, adultes, seniors, toutes les tranches d’âge sont concernées. Mais une étude flamande réalisée dans des écoles secondaires montrait déjà en 2013 que 18% des ados entre 14 et 18 ans ont un acouphène permanent et révélait aussi une augmentation significative des acouphènes temporaires en fonction de l’âge : de 39% chez les sujets âgés de 14 ans à 83% chez les jeunes de 18 ans.

Ce qui explique pourquoi Marie-Paule Thill tire la sonnette d’alarme. Selon elle, les acouphènes pourraient devenir une problématique de santé publique dans les années à venir. "Quasiment toute la jeunesse est soumise à une pollution sonore. Les acouphènes coûtent en consultations, en tests, en stress émotionnel, et donc aussi à la société." Et l’ORL n’est pas la seule à s’inquiéter. En février 2019, l’OMS déclarait qu’environ 50% des jeunes de 12 à 35 ans, soit 1,1 milliard de personnes, risquent, à terme, de souffrir de pertes auditives en raison "d’une exposition prolongée et excessive à des sons forts".

Acouphènes et confinement

Si pour certains, le confinement a amené une forme de retour au calme, il a aussi renforcé l’isolement, et donc un silence parfois oppressant. Une étude de l’Université Anglia Ruskin au Royaume-Uni a d’ailleurs mis en lumière les effets de l’épidémie sur les personnes souffrant d’acouphènes, autant à cause des mesures sanitaires que de la maladie elle-même. Sur plus de 3000 personnes sondées, 32% des acouphéniques estiment que leur état s’est dégradé. Parmi les facteurs d’aggravation les plus cités, il y a notamment l’isolement, un sommeil de moindre qualité, le manque d’exercice, mais également un état anxieux.