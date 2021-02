Acheter son ticket de train au guichet et aux distributeurs coûte désormais plus cher

A l'heure où la décision de la SNCB de fermer 44 guichets fait grincer des dents, une autre mesure suscite le mécontentement des voyageurs: il s'agit de l'augmentation du prix des tickets de train achetés au guichet ou aux distributeurs. Cette politique tarifaire fait réagir, d'autant plus que l'augmentation des prix ne concerne pas les achats effectués via smartphone ou ordinateur.

Ce lundi, le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) dénonce cette nouvelle politique tarifaire en la jugeant discriminatoire à l'égard des personnes en situation de handicap. Le CSNPH "ne peut pas accepter" cette différence de prix "et s'y oppose", a-t-il indiqué. La fracture numérique, les inégalités d'accès et d'utilisation des technologies sont, à ses yeux, "une réalité pour beaucoup de personnes handicapées".

Il met en exergue la fracture numérique, soit les inégalités d'accès et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui est "une réalité pour beaucoup de personnes handicapées". Pour le Conseil supérieur, il "est inacceptable que ce groupe fragilisé doive payer plus pour un même voyage pour la simple raison qu'il n'a pas accès à internet". Le CSNPH souligne que le Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires s'oppose également à cette adaptation tarifaire. Le Conseil a informé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, la ministre en charge des Personnes handicapées, Karine Lalieux, et la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, de son opposition.