Acheter son arme en deux étapes simples aux États-Unis

Le New York Times s'est amusé à comparer les procédures d'achat d'une arme à feu de quelques pays à travers le monde. Le résultat est édifiant, cela tient du parcours du combattant dans certains pays.

À l'heure où les quelque 300.000 armes à feu non déclarées en circulation en Belgique sur 1,4 million au total sont appelées à être régularisées au plus vite, quelles sont les étapes nécessaires à l'étranger pour pouvoir prendre entre ses mains sa propre arme à feu ?

Au Mexique

1. Obtenir une lettre des autorités locales confirmant qu'on a pas de passé criminel. 2. Montrer une lettre avec son statut professionnel et son salaire. 3. Passer une vérification de son passer criminel, professionnel et de sa possession d'armes. 4. Se rendre à Mexico où se trouve le seul commerce vendant légalement des armes. 5. Donner son empreinte digitale. 6. Acheter une arme.

Le Mexique ne possède qu'un magasin où il est possible d'acheter légalement une arme à feu, contre 50.000 chez son voisin du nord.

Au Royaume-Uni

1. Rejoindre un club de tir ou montrer une autorisation de chasser. 2. Demander une personne de référence. 3. Arranger un bon entreposage d'armes à feu. 4. Passer la vérification de ses antécédents dont une entrevue de police à son domicile. Ils peuvent vérifier le stockage. 5. Acheter une arme à feu.

En Allemagne

1. Rejoindre un club de tir, obtenir un permis de chasse, démontrer qu'on est un collectionneur d'armes à feu ou prouver que sa vie est menacée. 2. Démontrer des connaissances spécialisées des armes à feu, comprenant un examen écrit et une démonstration pratique de la manipulation sécuritaire. 3. Si on a moins de 25 ans, soumettre un certificat d'aptitude mentale d'un agent de santé publique ou d'un médecin. 4. Arranger l'entreposage approprié des armes à feu. 5. Passer une vérification des antécédents qui prend en compte les antécédents criminels, la santé mentale et la toxicomanie. 6. Demander un permis d'achat d'un pistolet spécifique, qui peut inclure un bref examen supplémentaire des antécédents. 7. Acheter une arme à feu.

En Australie

1. Prouver que vous êtes en danger physique sérieux. 2. Passer une revue de l'histoire criminelle. 3. Remplir un sondage sur la santé mentale et passer un test psychologique et physique. 4. Terminer un cours sur la manipulation et le stockage sécuritaires des armes à feu. 5. Installer un coffre-fort pour le stockage des armes. 6. Acheter une arme à feu. 7. Pour une carabine ou un fusil de chasse, attendre trois jours avant de revenir pour la récupérer.

En réponse à un tir de masse de 1996, l'Australie a fait des armes un privilège, pas un droit. Les propriétaires d'armes à feu doivent fournir une raison valable de posséder une arme, comme l'agriculture ou la chasse, et les clubs d'armes à feu doivent informer les autorités des membres inactifs.

Au Japon

1. Rejoindre un club de tir ou de chasse. 2. Prendre un cours de sur les armes à feu et passer un examen écrit. 3. Obtenir l'attestation d'un médecin stipulant qu'on est sain d'esprit et non-consommateur de drogue. 4. S'inscrire à un entraînement au tir. 5. Expliquer pourquoi on a besoin d'une arme lors d'un entretien avec la police. 6. Passer l'examen de ses antécédents criminels, sa possession d'arme, sa carrière professionnelle, son implication dans des crimes organisés, ses dettes personnelles et ses relations avec ses amis, sa famille et ses voisins. 7. Demander un permis de poudre à canon. 8. Prendre un cours d'un jour d'entraînement et réussir un test de tir. 9. Obtenir le certificat d'un vendeur d'arme décrivant l'arme souhaitée. 10. Acheter un fusil et un casier à munitions respectant les normes de sécurité. 11. Laisser la police inspecter son fusil. 12. Passer un examen supplémentaire. 13. Acheter une arme.

Au Yémen

1. Se rendre dans une magasin d'armes à feu ou trouver une boutique en ligne. 2. Acheter une arme.

Le Yémen a le deuxième taux de possession d'armes à feu le plus élevé au monde, après les États-Unis. Alors que la loi yéménite stipule que les acheteurs doivent obtenir des armes auprès des revendeurs agréés et s'enregistrer auprès des autorités, la loi est largement non appliquée.

Aux États-Unis

1. Passer un examen instantané de son passé incluant condamnations pénales, violence domestique et statut d'immigration. 2. Acheter une arme.

Certains états ont des conditions d'achat supplémentaires telles qu'une période d'attente ou un examen approfondi des antécédents. Environ un tiers des propriétaires d'armes à feu américains les achètent sans vérification des antécédents, ce qui n'est pas requis par la loi fédérale lorsqu'ils achètent directement à un vendeur privé.

Il y a près d'une arme à feu par habitant aux États-unis, le débat sur ces dernières fait plus rage que jamais. Face à l'immense vent de protestation, le président américain Donald Trump a même décidé de revoir sa position.