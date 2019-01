"Achète-toi une gourde": interdits de manif, des élèves débranchent le distributeur à boissons

C'était le cas au Collège Saint-Hubert d'Auderghem, où les élèves de cinquième année ont décidé de réagir de façon plutôt originale: comme le rapporte le compte Instagram de l'action "Youth for Climate Belgium", ils ont en effet décidé de se rassembler dans le but de faire réagir la direction, les professeurs ainsi que les élèves.

Une vidéo montre une première action de "blocage" un peu chahutée. par la suite, les élèves ont tout simplement décidé de débrancher l'appareil et d'y apposer des affichettes "St-Hubert pour le climat" et "Achète-toi une gourde".

"Les bouteilles en plastique qui sont à disposition dans le distributeur nuisent à la planète, expliquent-ils. Les manifestations pour le climat nous ont fait prendre conscience que même à notre échelle il n’est pas trop tard pour changer les choses. C’est la raison pour laquelle nous demandons à la direction de retirer ce distributeur d’eau et de remettre en fonction la fontaine d’eau afin de remplir nos gourdes. Ceci serait moins cher pour les élèves et mieux pour la planète!"

Considérant que "90% de l'eau en bouteille et 83% de l'eau du robinet contiennent des particules de plastique", Romeo Elvis demande: "Pourquoi ne pas installer des points d’eau dans les écoles et fournir des gourdes aux élèves entre 6 et 18 ans ? En Belgique, une gourde de type standard utilisée pendant 1 an représente à peu près 150 bouteilles en plastique d’un litre (source FEBED).

Nous souhaitons sensibiliser le Ministère de la Santé à ce sujet qui concerne tout le monde. Il est temps de se responsabiliser face à notre consommation et surtout face à l’utilisation et la production abusive de plastique. "