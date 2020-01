Achat de tickets pour Tomorrowland : mode d'emploi

C’est ce samedi que les fans belges et internationaux du festival Tomorrowland pourront acheter leur prévente pour accéder au domaine provincial De Schorre à Boom l’été prochain, du 17 au 19 juillet et du 24 au 26 juillet. Le 18 janvier dernier, la vente de billets a commencé pour les riverains et les tickets "Global Journey", qui proposent des entrées pour Tomorrowland avec le transport et/ou le séjour à l’hôtel.

Les tickets pour la Belgique seront vendus dès 11h00 et pour l’international dès 17h00.

Pré-enregistrement indispensable

Pour obtenir un ticket pour l’édition 2020 de Tomorrowland, il faut absolument que vous soyez pré-enregistré. Pas de compte ? Il suffit d’en créer un. Si vous vous êtes déjà connecté lors des précédentes éditions, il suffit alors d’accéder à votre compte et de vous enregistrer sur la page d’accueil en n’oubliant pas de mettre à jour vos données personnelles. Attention, le pré-enregistrement pour la prévente des billets belges et internationaux se clôture ce vendredi 24 janvier à 20 heures Être enregistré ne vous garantit malheureusement pas l’achat d’un ticket.

La course aux billets

Ce samedi, dès 11 heures, la course au billet démarre. "Un coup de chance", pour Virginie qui essaie chaque année de participer à Tomorrowland. "On a réussi à avoir des tickets pour deux éditions depuis 2014". Cette année encore, elle va tenter sa chance, comme des milliers de résidents belges. Mais il faut être rapide, car les tickets partent en quelques minutes seulement. Les festivaliers belges pourront accéder à la billetterie à 11 heures après s’être connectés à leur compte Tomorrowland. "On sera prêt à 10h30, mais on ne sait pas trop de quoi ça dépend pour avoir les tickets, peut-être de notre connexion. Des milliers de personnes se connectent en même temps sur le site. On est là à l’heure, on se connecte, on est dans une file d’attente et à un moment, la page se rafraîchit et indique si oui ou non il reste des tickets", explique Virginie.