Accueillir un réfugié chez soi : quand colocation et solidarité font bon ménage

Dans un premier temps, Chloé Overlau, fondatrice de Singa, et son équipe accompagnent les nouveaux colocataires. Mais très vite, l’oiseau fait son nid et l’asbl se fait gentiment oublier. "On reçoit un appel chaque mois de Singa pour voir comment ça se passe et je me demande à chaque fois "C’est quoi Singa ?" On ne se rend même pas compte ! On est une collocation comme une autre."

"On met en contact des colocations qui sont à la recherche d’un nouveau locataire avec des personnes réfugiées qui sont à la recherche d’un logement. On essaie de voir quels sont les critères que chacun peut avoir en fonction du style de vie, de la langue parlée, des dates d’emménagement. On propose une série de candidats et si les profils correspondent, on les met en relation."

Il y a deux mois et demi, Omar, originaire du Sénégal, a rejoint la colocation de Tinne, Stefano, Liewke et Steven. Pour y accéder, il devait correspondre aux trois critères principaux : posséder un permis de séjour, être sans logement et désirer vivre en colocation.

Pas toujours facile de s'insérer dans une nouvelle ville comme Bruxelles lorsque l’on est réfugié. Sensible à cette cause, l’association Singa a mis sur pied le projet "CALM" qui offre la possibilité à des colocations bruxelloises d’accueillir un réfugié. Le but ? Débloquer la problématique des logements à laquelle se confrontent de nombreux réfugiés et encourager la création de liens multiculturels.

Pari réussi pour Singa qui mise sur l’égalité entre les cohabitants : même loyer, même participation à la vie en communauté. En se lançant dans l’aventure, Tinne désirait également considérer Omar de la même façon que les autres cohabitants mais, dès le début, les choses se sont faites naturellement.

"Le premier jour, ils m’ont montré tous les coins de la maison et ils m’ont dit de faire comme chez moi. Maintenant, on va courir ensemble, on fait du yoga ensemble, on mange ensemble. Je me sens très bien avec eux." S’il ne voit pas beaucoup ses colocataires en raison de son boulot, Omar passe beaucoup de temps avec eux au téléphone. "Ils prennent de mes nouvelles, s’inquiètent pour moi. Ça me fait chaud au coeur. Je les considère comme une famille."

La cohabitation est tout aussi enrichissante pour ses colocataires, comme Stefano. "Omar a vécu en Italie, je suis Italien, on a pu partager la culture, des histoires. C’était vraiment chouette."

"Il nous apporte beaucoup de joie et de chouettes conversations. Il nous partage ses histoires, son parcours. C’est très agréable de vivre avec Omar", ajoute Tinne.

Omar a signé un bail de neuf mois au sein de cette colocation. Après lui, Tinne n’hésitera pas à renouveler l’expérience et exhorte même d’autres habitations à suivre le pas. "Je recommande à ceux qui ont une chambre libre et qui sont ouverts à explorer une colocation avec un peu de solidarité d’essayer. On peut choisir un bail de trois, six ou neuf mois donc si certains sont hésitants, ils peuvent toujours commencer avec un plus court terme."

Exclusivement bruxellois, le projet initié en 2019 compte aujourd’hui 26 colocations solidaires.

