Accueil des sans-abri: des aides supplémentaires sont disponibles, mais l’hiver sera dur

Cela fait plus d'un mois que le "Plan Grand Froid" pour les sans abris a débuté. Avec une difficulté supplémentaire pour cette année: une deuxième vague de coronavirus qui rend l'accueil insuffisant, face à une demande souvent croissante. Pour faire face à ces besoins, Karine Lalieux (PS) la ministre fédérale en charge de la Lutte contre la pauvreté, a présidé la Task Force Groupes Vulnérables. Elle a presenté des mesures d'aide pour lutter contre la pauvreté et notamment le sans-abrisme: dix millions d'euros supplémentaires seront attribués aux CPAS et une enveloppe de 500.000 euros sera consacrée à l'accueil de sans-abri. Les montants seront destinés aux grandes villes comme Bruxelles, Charleroi, Lièges, Gand et Anvers.

De leur côté, les régions ont pris des mesures spécifiques pour agrémenter les Plans Grand Froid. Par exemple, la Région wallonne a mobilisé un budget de 976.000 euros pour accorder 400 euros supplémentaires par place d'accueil aux 70 structures d'hébergement et d'accueil.

Ces mesures soulagent

Sur le terrain, ces mesures sont déjà un soulagement, mais elles pourraient ne pas suffire. Selon Sophie Crapez, de l'asbl "Le Rebond", l'adaptation a été très rapide lors de la première vague. Cette deuxième vague a été plus simple à gérer. Si la situation est assez sous contrôle, Le Rebond, en tant qu'accueil de jour, est moins touché par les aides. L'urgence est donc là, notamment pour obtenir une reconnaissance et donc bénéficier de fons nécessaires à faire face à l'urgence. "Nous avons déjà dépassé le nombre de personnes accueillies en 2019", affirme Sophie Crapez. Un nombre qui est destiné à augmenter, selon elle, notamment car la structure accueille 1200 personnes, à savoir 40% des accueils de jour en Wallonie.

Du côté du CPAS de Charleroi, ;es aides sont nécessaires et bien sûr, les bienvenue. Geneviève Lacroix, coordinatrice générale du relais social, en est convaincue, surtout au vu des nouvelles réalités que la pandémie a fait émerger: "La pandémie a engendré de nouveaux besoins en termes de matériel, d'encadrement et d'accueil. A Charleroi, par exemple, nous avons dû organiser l'accueil de soirée en deux tournantes et organiser des lieux pour les quarantaines. La crise sanitaire a également fait émerger un nouveau public, les femmes isolées. On a donc réadapté les solutions existantes". Malgré la logistique complexe, elle se dit satisfaite. La demande de lits, à Charleroi, n'aurait pas trop augmenté. "Actuellement, nos abris de nuit sont occupés à 98%", explique-t-elle. Quant à l'adaptation, le public carolo s'est montré très coopérant. "Malgré les quelques exceptions, tout le monde a été très coopérant. C'est clairement lié aussi au travail de rue que nous avons intensifié", détaille la coordinatrice.

Face à des demandes nouvelles, les aides mises en place sont donc bien accueillies, mais sans doute pas suffisantes. "Les aides pour les abris de nuit sont vraiment une bonne chose, mais elles ne seront peut-être pas suffisantes. En revanche, nous avons senti que le fédéral et la région sont très présents et attentifs à nos besoins", affirme Geneviève Lacroix.

Le CPAS de Namur a voulu garder le même nombre de places pour accueillir les sans abris

Selon Geneviève Lacroix, le nombre de places que le CPAS a destiné à l'accueil de nuit n'a pas varié. Même son de cloche à Namur, où le président du CPAS, l'Ecolo Philippe Noël, a délocalisé l'accueil pour garder les 63 lits offerts chaque année. "Pour l'instant, notre occupation est à deux tiers de la capacité maximale", détaille-t-il "Il était tout de même essentiel de trouver un endroit qui puisse accueillir le même nombre de personnes". Désormais, ce lieu est la Caserne du génie de Jambes.

A Bruxelles, la demande dans les abris de nuit augmente

"On a assisté à une grosse augmentation de demandes", raconte Olivier Vanbegin, assistant social et éducateur à l'asbl bruxelloise Pierre d'angle, qui organise l'accueil de jour comme de nuit de personnes sans domicile fixe. "On reçoit une vingtaine d'appels par jour, on vient souvent toquer à notre porte et malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. La situation pour l'hiver me paraît assez inquiétante, car la demande augmente".

"Ici, nous sommes passés de 48 à 30 lits, en raison des mesures sanitaires", poursuit-il. Inutile de dire que les deux dortoirs de la structure sont insuffisants, face à une demande qui augmente, selon l'assistant social, d'année en année. "Depuis le mois de mars, nous accueillons le même groupe de personnes tous les soirs. Il s'agit d'une liste de trente personnes que nous avons reçue", détaille-t-il. "Alors qu'avant la crise, chaque soir on accueillait de personnes différentes".

Sans compter la difficulté de faire respecter les mesures: "En ce qui concerne le lavage des mains et l'hygiène, il n'y a pas de souci. Le réflexe a été vite pris. Par contre, notre public est très tactile et on doit insister plusieurs fois pour faire respecter la distanciation sociale ou le port du masque", détaille l'assistant social. Des règles qui ont l'air pourtant de bien marcher: "Un seul cas de covid a été attesté chez nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle", affirme Olivier Vanbegin.

Pourtant, cette nouvelle configuration n'a pas que des aspects négatifs: "Cette organisation rend la logistique beaucoup plus simple et nous permet également de construire et souder les liens avec ces personnes", explique-t-il. Un accompagnement donc plus "personnalisé" et qui a déjà permis à certains de se reloger, grâce à la collaboration d'autres asbl et institutions locales.

Comme cette asbl, d'autres centres d'accueil risquent de devoir dire non à certaines demandes. La bonne nouvelle? En période de covid, certains lieux culturels ont décidé de se transformer en accueils pour les sans-abris.