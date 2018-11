Accord chez bpost: 1000 personnes vont être embauchées

L'accord intervenu entre les syndicats et la direction de bpost lundi a été présenté ce mardi matin aux bases syndicales, après quatre jours de grève tournante. Plusieurs points de l'accord ont filtré parmi lesquels l'embauche de 1000 personnes. 100 seront engagés sous contrat à durée indéterminée et 900 viendront en renfort pour les fêtes de fin d'année et certains pourraient obtenir un CDI au terme de ce renfort.

Autre mesure accueillie positivement par les syndicats, l'embauche sous CDI des guichetiers des bureaux de poste actuellement sous CDD. D'autres mesures concernant l'organisation du travail, la pénibilité ou la formation font aussi partie de l'accord.