Accompagnement des mères célibataires : dix fois plus de moyens alloués au projet Miriam en 2022

Dans le cadre de son budget 2022, le gouvernement fédéral a dégagé 4,5 millions d'euros pour déployer le projet Miriam, contre 435.000 euros actuellement. Cette augmentation sensible des moyens devrait permettre d'implanter le projet dans plus de CPAS et donc d'augmenter le nombre de femmes bénéficiaires. Pour l'instant, le projet se déploie dans les CPAS d'Anderlecht, de Schaerbeek, de La Louvière, de Seraing, de Malines et de Sint-Niklaas.

Initié en 2015, le projet Miriam vise le soutien et l'accompagnement de mères célibataires en situation de précarité et d'isolement social. L'initiative fédérale, mise en œuvre par les Centres d'Action Sociale (CPAS) portés volontaires, bénéficie aujourd'hui à environ 90 femmes.

Concrètement, des travailleurs sociaux leur proposent un accompagnement individuel et collectif pour une période d'un an. Les aides sont personnalisées et variées: information sur ses droits, formation, organisation d'activités impliquant ses enfants, etc. "Aujourd’hui, 80% des familles monoparentales ont une femme à leur tête. Ce chiffre atteint même la barre des 90% si l’on considère seulement la tranche 15-29 ans. Or, ces mères sont particulièrement vulnérables face au risque de précarité et d’isolement", détaille la Ministre en charge de la Lutte contre la pauvreté, Karine Lalieux.

Dans ce contexte, l'expérimentation du projet au CPAS à La Louvière s'avère encourageante. Son président, Nicolas Godin, affirme que quatre des quinze bénéficiaires du projet Miriam dans sa commune ont trouvé un emploi. Deux autres ont entamé une formation. La plupart affirment aussi se sentir moins isolées grâce à cet accompagnement sur mesure. Et ce n'est donc peut-être qu'un début.