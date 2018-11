Accompagnateur de train, un métier à risques

Qu’ils soient nouveaux dans le métier, ou expérimentés, tous nous racontent la même histoire. Pour les accompagnateurs de trains, les agressions, c’est la routine. "Les insultes, c’est tous les jours", nous dit Pierre Baltus. "Au début on le prend très mal , puis on se rend compte que c’est notre fonction qui est visée et pas notre personne" . Peut-être. Mais il y a trois ans, Pierre a été violemment agressé par un voyageur. Un "coup de boule", juste avant le départ du train et la fermeture des portes. Résultat : une arcade sourcilière en compote et deux semaines d’arrêt de travail.

Pierre Baltus est l’un des visages de la campagne de communication de la SNCB. Un écran interactif a été placé dans les principales gares de Belgique, avec la photo d’agents ayant été agressés par des voyageurs . Leur portrait se trouve derrière une vitre brisée. Les usagers de la SNCB étaient invités à y poser leur main pour " réparer " l’agression. Par cette action la société des chemins de fer a voulu sensibiliser le public. "Une très bonne chose, pour Pierre, qui a eu dit-il, beaucoup de retours positifs et même des voyageurs qui se sont excusés de s’être un jour énervés sur les accompagnateurs".

Pourquoi cette campagne ? Parce qu’en 2017, les agressions ont augmenté de 11%. 1200 cas déclarés qui ont entraîné 3000 jours d’absence. "Quand on se fait insulter, on ne le signale même plus, nous a confié une accompagnatrice. On ne ferait plus que ça". Si les chiffres explosent c’est que la SNCB a décidé de renforcer les contrôles de titres de transports. Et c’est souvent à ce moment là que ça dégénère.

"Nous faisons tout pour garantir au maximum la sécurité de nos agents, dit Vincent Bayer, porte parole de la SNCB. Nous avons installé 10.000 caméras et mis 150 équipes Sécurail dans les gares et les trains, de 18 heures à 2 heures du matin, les heures les plus chaudes. Mais au-delà de ça, nous demandons aux voyageurs d’être sensibilisés à ce problème d’agressions".

Manque d’effectifs

Line Hedebouw, déléguée CGSP, est accompagnatrice. " Il y a une volonté de la SNCB, mais pas assez d’investissement humain. Les patrouilles Sécurail ne viennent pas en supplément. Ce sont les équipes de l’après midi qui ont été déplacées. Le problème, c’est le manque d’effectif. On fait rouler de plus en plus de trains et cela ne suit pas au niveau du personnel. Sur les petits trains, ajoute-t-elle, on est seuls. Après minuit, et aux premières heures du matin le week-end, les usagers ont un profil bien particulier. Ils sortent ou reviennent de boîte de nuit et sont très souvent agressifs. Avec la fermeture des petites gares, il arrive qu’on roule une heure tout seul, sans personne pour nous aider".

Tous avouent avoir déjà eu peur dans l’exercice de leurs fonctions. Au point, que parfois, pour éviter l’escalade, ils ne verbalisent pas. "Certains collègues se sentent obligés d’être répressifs, moi je relativise", nous confie un agent sous couvert de l’anonymat . "Notre seule arme, c’est la parole et le téléphone. Si la patrouille arrive, ça va. Sinon, dans certains cas, il vaut mieux laisser partir le fraudeur agressif ". Mieux vaut s’en sortir indemne. Pas très motivant pour certains accompagnateurs, tentés d’abandonner le métier. " je n’ai pas eu de formation de self défense, je ne me suis jamais battu de ma vie. Cela fait 15 ans que je fais ce métier, mais j’avoue que récemment, j’ai eu enve d’arrêter".

Ce badge que beaucoup ne porteront pas

Depuis le 1er novembre 2018, les accompagnateurs peuvent donner des amendes administratives aux passagers sans titre de transport en règle. Cela permet des poursuites judiciaires. Mais la loi impose aux agents de porter un badge avec leur nom. Pas possible pour les syndicats, qui craignent que les accompagnateurs ne subissent des représailles. " il est très facile de nous retrouver via les réseaux sociaux. Je n’ai pas envie de retrouver une personne que j’ai verbalisée devant chez moi ".

Je me suis enfermée et j’ai appelé la police

Soledad, accompagnatrice sur une ligne à risques, a été harcelée par un voyageur qui n’était pas en règle. " La première fois, quand il m’a vu arriver, il s’est levé, s’est approché, m’a menacée. On est souvent cool, on sait dans quel train on est. Il m’a hurlé dessus. Je me suis éloignée et j’ai du appeler la police. Il est sorti du train. Mais une semaine plus tard, je l’ai revu. J’ai su par mes collègues qu’il me cherchait, qu’il avait pris ce train tous les jours. Il a recommencé. Il s’est approché de moi pour me frapper. Je me suis enfermée et j’ai appelé la police. Il sont venus. Mais le monsieur s’était rassis, avait enlevé ses lunettes noires et pris une attitude tout à fait normale. Les policiers n’ont pas cru en ma version des faits. J’étais en pleurs. J’ai du prendre deux semaines de maladie. Depuis je suis sur mes réserves. Le problème, c’est que Sécurail est en sous effectif. Et la police n’est pas formée pour intervenir dans des cas pareils ".

La campagne de sensibilisation de la SNCB s’achève le 26 novembre . Et après. "Le jour où j’aurais peur, j’arrêterai ce métier", nous a dit Pierre. Lui se sent suffisamment solide. Mais qu’en est-il de tous les autres ? On est là pour assurer la sécurité des voyageurs, nous ont-ils dit. On ne comprend pas que ces mêmes voyageurs nous agressent. Et si les passagers des trains témoins de ces violences, décidaient de ne plus plus tourner la tête ? Ce serait déjà un début.