Accidents: pourquoi y-a-t-il autant de bouchons sur nos routes?

Comment expliquer ces accidents à répétions sur le ring de Bruxelles ? Sur les routes, le constat est là. Il y a beaucoup moins d’automobilistes en cette période. " Ce sont les vacances et il y a clairement beaucoup moins de circulations aux heures de pointe. Pour vous donner un exemple, pendant l’année, un automobiliste faisant la route Liège-Bruxelles perd entre 30 et 40 minutes. Actuellement, il ne perd que dix à quinze minutes. Les deux accidents de camions sont, selon moi, des accidents banals liés aux aléas de la circulation car les poids-lourds qu’ils s’agissent des vacances ou pas, ils circulent toute l’année. ", souligne Caroline Gillet, animatrice mobile info RTBF.

La curiosité est un vilain défaut

Lors d’accidents, la prudence est clairement de mise, mais certains automobilistes font preuve de beaucoup de trop de précautions en ralentissant très fortement. " Plus l’accident est important, plus les automobilistes ralentissent quel que soit le sens de l’accident. Et plus des services de secours sont mobilisés en importance, plus la curiosité des automobilistes sera attisée. Je pense notamment à l’atterrissage d’hélicoptère sur l’autoroute. C’est toujours impressionnant et la curiosité parfois malsaine peut créer des ralentissements importants voire de gros bouchons ", explique Caroline Gillet.