Accident sur le ring de Bruxelles: circulation toujours à l'arrêt, le plan catastrophe médical enclenché

Les inspecteurs de l'Agentschap Wegen en Verkeer chargés de contrôler la stabilité d'un pont surplombant le ring à Hal sont arrivés sur place peu après 20h. Avant leur aval, la circulation reste interdite dans les deux sens de circulation sur le ring. Pour rappel, le pont a été percuté par un camion, qui a ensuite pris feu vers 17h.

Le plan catastrophe médical a également été déclenché et la Croix-Rouge et la Protection civile sont sur les lieux pour distribuer de l'eau. Les pompiers ont aménagé une partie de la berme afin que les automobilistes coincés sur le ring extérieur puissent faire demi-tour et emprunter le ring intérieur.

À 21h, il restait encore quatre kilomètres de ralentissements avant Hal dans chaque sens. Il est conseillé de passer par la sortie Huizingen en circulation extérieure vers Nivelles. Dans l’autre sens, un accès serait aussi autorisé vers Grand-Bigard. Cela se confirme par les temps de parcours qui diminuent.