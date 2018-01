Accident mortel dans la région d'Ath

Un tragique accident de la circulation s'est produit dimanche en début de soirée dans la région d'Ath où deux voitures sont entrées en collision. Un des occupants a été tué sur le coup, append-t-on auprès des services de secours.

L'accident s'est produit dimanche, vers 17h30, le long de la chaussée de Bruxelles (RN7) à Ligne, dans l'entité d'Ath. Au carrefour situé à proximité de la ligne de chemin de fer, une voiture qui venait du village de Moulbaix est entrée en collision avec une voiture qui circulait sur la nationale.

Le choc a particulièrement été violent et une des deux voitures a terminé sa course contre la façade d'une habitation. La voiture qui roulait sur la chaussée était occupait par un jeune homme et sa compagne. Sous la violence du choc, le jeune homme a été éjecté du véhicule et tué sur le coup.

"A notre arrivée, la victime était déjà décédée. Sa compagne, qui a été très légèrement blessée, est extrêmement choquée. Dans la voiture qui venait de Moulbaix, la conductrice a été blessée et hospitalisée à Ath. Ses jours ne sont pas en danger", précise le capitaine Eric Stasik.

Les circonstances de cet accident mortel ne sont pas précises. La chaussée (RN7) a été fermée dans les deux sens. Elle est toujours bloquée (18h30). Les services de secours de Leuze-en-Hainaut et d'Ath ont envoyé sur place un véhicule de désincarcération, un véhicule de balisage, un véhicule de commandement ainsi que deux ambulances. L'enquête est menée par la police d'Ath.