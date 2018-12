Accident de camions: la E411 fermée à Courrière vers le Luxembourg, mais les files sont résorbées

Un accident impliquant deux camions s’est produit dans les files d’un autre accident. Il y a deux camions sur le flanc dont un camion transportant des produits dangereux. Il n’y a pas eu de fuite ou de perte de substance.

L’accident s’est produit sur l’E411 Namur-Luxembourg entre les kms 67.2 et 70 entre Courrière et Assesse. La chaussée est fermée avec 6 km de files avant la déviation via la N4 à hauteur de Courrière jusqu’à Ciney pour ensuite prendre la N97 et rejoindre l’E411 à Achêne.

La chaussée reste fermée mais les files se sont résorbées.