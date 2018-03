Accident d'un bus belge en Allemagne: 4 personnes dans un état grave, le conducteur est décédé

Selon les médias allemands, un accident de bus de voyage belge est survenu dans la ville de Bavière à proximité de Weibersbrunn (district de Aschaffenburg, sud-est de Francfort) peu après minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Il y aurait au moins un mort et 18 blessés. Quatre personnes seraient dans un état grave dont une entre la vie et la mort. D'après la police allemande, un semi-remorque, transportant du verre, roulait à vitesse réduite en direction de Nuremberg. Le conducteur du bus aurait réagi trop tard et est entré en collision avec le camion.

L'accident s'est produit sur l'autoroute 3 en direction de Wurtzbourg (Würzburg) entre les jonctions Bessenbach/Waldaschaff et Weibersbrunn. Un hélicoptère a été utilisé pour emmener les victimes dans un état critique à l'hôpital alors que les blessés légers ont été pris en charge sur place et transportés plus tard sur un parking autoroutier avec un bus de remplacement pour une assistance supplémentaire. Ces informations sont transmises par la sécurité routière allemande.

En route pour le ski

Environ 50 personnes se trouvaient dans le bus belge de la firme Linden Cars de Rotselaar. Les voyageurs partaient en direction du ski. Selon des médias allemands, le chauffeur de bus est décédé. A la suite de l'accident, l'autoroute a été complètement fermée à la circulation et n'a été rouverte qu'en début de matinée samedi.

"Le bus se rendait en Autriche pour le compte d'un voyagiste. On nous a signalé que quatre personnes ont été blessées grièvement dont un des chauffeurs. Un autre chauffeur a perdu la vie. Nous sommes en contact avec le SPF Affaires étrangères et notre attention se porte sur l'accueil des passagers et de leur famille", précise un porte-parole de Linden Cars.

Le média d'informations allemand BR24, a diffusé les premières images de l'accident sur Twitter.