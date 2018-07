Accès de violence et stratagème diabolique… Voici la redoutable Portia

Cette araignée est diabolique et c’est une redoutable chasseuse. Mais comment fait-elle ?

Il y a les araignées qui chassent des moustiques et autres petits insectes volants… et puis il y a la Portia. Cette redoutable chasseuse a une proie : d’autres araignées. Mais comment fait-elle pour s’emparer d'elles ?

Tout d’abord, sa vue couvre presque 360° de l'espace qui l'entoure. Cette excellente vision leur permet de préparer des plans d'attaque, en se plaçant là où elles ne peuvent pas se retrouver piégées dans la toile ou être vues.

Une araignée extrêmement intelligente

Ces techniques de chasse sont improvisées, selon les circonstances, et elles peuvent s'en souvenir pour plus tard.

Et pour couronner le tout, les Portia sont des araignées sauteuses et se jettent violemment sur leur proie. Si jamais elles ne peuvent pas s'approcher, elles agitent leur toile pour faire croire qu'un insecte est pris dedans et attirer leur proie à elles.

Toutes ces techniques font des Portia les araignées les plus intelligentes que l'on connaisse.