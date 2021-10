Accélérer la numérisation de la Justice : "C’est tellement nécessaire vu le retard de la Belgique en la matière"

C’est l’une des nombreuses mesures annoncées ce mardi par Alexander De Croo devant la Chambre : la numérisation de l’État. Cela passera notamment par des investissements pour la digitalisation de la justice avec, entre autres, la plateforme Justonweb.

"Quand ils sont numérisés, numériques, les pouvoirs publics sont plus accessibles, plus fiables et moins chers", a fait valoir le Premier ministre.

Marie Messiaen, présidente de l’Association syndicale des magistrats, était l’invitée de Matin première ce mercredi. Elle a répondu aux questions de Sophie Brems.

Est-ce que la justice va enfin se moderniser ?

"On ne peut qu’applaudir ce genre d’annonce. C’est tellement nécessaire vu le retard de la Belgique en la matière. Un rapport de l’OCDE de 2020 classait encore la Belgique au 4e rang des pires résultats en matière d’efficacité de la justice, tellement la numérisation et l’automatisation ont du retard. Donc, effectivement, on peut l’espérer. La seule chose est qu’il faut rester vigilant parce qu’on sait bien qu’en Belgique, on ne brille pas par notre efficacité en matière de réformes qui ont été tentées, puisque tout le monde se souvient de l’échec retentissant du projet Phénix en l’an 2000. Depuis lors, les choses avancent avec beaucoup d’aléas."

Un exemple dans votre quotidien en tant que magistrate : cette absence de numérisation est-elle un frein pour vous ?

"Pour moi, mais surtout pour le justiciable et pour le personnel du greffe qui passe son temps… Je vous donne un exemple : on parle de ce dossier Justonweb. On aurait accès à son dossier judiciaire en ligne, c’est fantastique, mais on a du mal à y croire parce que le dossier lui-même n’est pas encore numérisé, informatisé. Je traite notamment, dans ma pratique quotidienne, des dossiers de règlement collectif de dettes pour les personnes qui sont surendettées. Ce sont des dossiers qui durent en moyenne huit ans, et pendant huit ans, les contacts avec le tribunal, contrairement à d’autres matières, sont quasi quotidiens ou il y a en tout cas au moins une fois par mois une évolution, une demande.

À chaque fois, ce sont des demandes qui arrivent en papier, qui sont inventoriées à la main, glissées dans le dossier papier, puis le personnel du greffe doit les apporter manuellement jusque dans le bureau du magistrat, qui doit alors la traiter, et ça repasse au greffe qui notifie la décision après l’avoir inventoriée et classée au dossier. Ça fait donc des dossiers papier volumineux et il n’existe pas de moyen de consulter ce dossier. Si le magistrat a le dossier dans son bureau, personne d’autre n’y a accès. C’est donc vraiment une perte de temps et des risques d’erreurs énormes."

Cette digitalisation est donc un gain de temps, mais vous dites qu’il faudra quand même rester vigilant, rester maître de ses données, notamment pour la sécurité, pour éviter des piratages qui ont d’ailleurs eu lieu récemment à l’hôpital de Bouge, mais aussi au barreau de Charleroi.

"Oui, c’est une grande crainte. On sait à quel point les cyberpirates sont aujourd’hui performants et inventifs. Or, on sait aussi que le niveau de sécurité de l’informatisation qui a déjà eu lieu dans la justice dans certaines parties — c’est vrai que c’est un processus qui avance depuis quelques années et tant mieux — est très faible et que le risque de piratage est donc énorme. Or, ce sont des données au moins aussi sensibles que les données médicales. C’est donc une des craintes, mais c’est effectivement aussi le fait que la numérisation, qui est déjà un grand mot, que l’informatisation ou la digitalisation doit toujours se faire au service du justiciable.

Il faut donc s’assurer qu’elle permet non pas des gains uniquement d’efficacité, mais aussi de rendre la justice plus humaine, plus accessible. Et là, c’est un défi qui est quand même énorme parce que la justice, en soi, est déjà très opaque pour le justiciable, et ce n’est pas sûr qu’en ayant juste une application à disposition, ça va faciliter les choses. Ce qu’il faut, c’est un contact humain, des explications, un accompagnement tout au long du processus."

C’est pour ça que vous dites que cette digitalisation a des limites. Par exemple, il faudrait quand même maintenir les plaidoiries en présentiel et avoir aussi certains contacts.

"Oui, bien sûr. Pour nous, à l’Association syndicale des magistrats, c’est essentiel. C’est de garder cette rencontre entre le justiciable et ses juges, qui soit vraiment un vrai moment de rencontre et d’expression et d’être sûr qu’il a été entendu, ce qui n’empêche pas qu’il y ait des pertes de temps — on est les premiers à le dire. Il y a certaines audiences qu’on appelle de mise en état, où on fixe juste un calendrier pour la suite de la procédure, où les avocats viennent, ça dure quelques minutes, puis ils s’en vont.

Mais le client, lui, doit aller payer. Donc, effectivement, il y a moyen de gagner en termes d’efficacité et de coût pour le justiciable. On est tout à fait partie prenante d’une plus grande numérisation, digitalisation, mais avec toujours le focus de 'qui va gagner concrètement ?' Est-ce que le justiciable, la personne qui est victime ou même auteur et qui a le droit que sa défense soit assurée correctement, est-ce que cette personne va y gagner ou pas ?"