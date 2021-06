Académie Royale: "Sur 2700 académiciens nommés depuis 1772, il y a eu 100 femmes"

A l'aube de ses 250 ans, l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique annonce une réforme de ses statuts. Objectif: tendre vers la parité hommes-femmes dans une institution composée de membres très majoritairement âgés et masculins. Pour en débattre sur le plateau de CQFD: Isabelle Ferreras, présidente de l'Académie Royale de Belgique, maître de recherches au FNRS, sociologue, professeure à l'UCLouvain et Françoise Tulkens, juriste, juge émérite et ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, membre de l'Académie Royale de Belgique.