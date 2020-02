Abus sexuels chez les scouts américains : cette situation peut-elle arriver en Belgique ?

La question a été posée aux trois fédérations francophones du scoutisme : Les Scouts - Fédération des Scouts Baden-Powell, les Guides Catholique de Belgique et les Scouts et Guides Pluralistes.

7.819 agresseurs présumés et 12.254 victimes entre 1944 et 2016, ce scandale d'abus sexuels a poussé les Boy Scouts of America à déposer le bilan . En Belgique, l'un des pays les plus scouts du monde, la situation peut inquiéter. Mais est-ce vraiment une éventualité plausible ? Quel est l'encadrement au sein de ces mouvements de jeunesse ?

De toute part, il y a des formations pour les animateurs afin de mieux encadrer les animés enfants ou adolescents. Les fédérations possèdent des méthodes et outils pédagogiques, parfois avec une obligation annuelle de suivi. Chacun de ces mouvements de jeunesse développe cet encadrement en collaboration avec des organismes reconnus par les Régions ou Communautés. C'est le cas pour les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, comme l'explique leur responsable des formations, Ella Helers : "Tous nos animateurs doivent suivre une formation de l'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) pour limiter au maximum toute forme d'incidents. L'objectif est aussi de former afin de gérer les relations et éduquer les jeunes sur des notions comme la pudeur et le consentement".

Chez les Scouts Baden-Powell de Belgique, des formations et des tests sont obligatoires pour s'assurer de la bonne volonté et du sérieux des animateurs. Leur porte-parole Christelle Alexandre détaille ce processus : "Il y a un vrai contrôle par l'équipe encadrante et un engagement moral demandé. De plus, chaque année un module qui concerne la sécurité de l'enfant est obligatoirement à suivre pour tous nos animateurs".

Les Guides Catholiques de Belgique ont adopté un procédé similaire en prenant part au projet PARCS, lancé par Défense des Enfants International Belgique. "L'objectif du projet est de renforcer la protection des enfants contre les violences (physiques, verbales, sexuelles) dans le secteur du sport et des loisirs", précise Romain Castelet, leur attaché de presse. Un soutien des jeunes dans l'animation a également lieu avec des nombreuses formations variées, et adaptées à chaque tranche d'âge.

Tous soulignent une volonté de transparence en faisant appel à des associations extérieures pour l'élaboration des formations et une volonté de ne pas se subsidier à la justice dès qu'un souci apparaît.